Acer'dan görünümüyle dikkat çeken oyuncu bilgisayarı: Predator Triton 900
Tüm hızıyla devam eden teknoloji fuarında şirketler en yeni oyuncaklarını sergiliyor. Bunlardan biri de Acer'ın yeni oyuncu bilgisayarı Acer Predator Triton 900 oldu. Cihaz özelliklerinden çok tasarımıyla dikkat çekiyor.
Acer, yeni oyuncaklarını CES 2019 kapsamında bir bir sahneye çıkarıyor. Son olarak yeni oyuncu bilgisayarı Acer Predator Triton 900'ü dünyaya duyuran şirket, ilginç bir çalışmaya imza atmışa benziyor. Hareketli bir ekran yapısı olan cihaz Ezel Aero Hinge adı verilen özel bir menteşe sistemi ile çalışıyor. 17.3 inç'lik IPS ekrana sahip olan ve aynı zamanda dokunmatik bir ekran sunan Predator Triton 900, 4K çözünürlük vadediyor.
Intel Core i7-8758H işlemci ve Nvidia RTX 2080 ekran kartıyla öne çıkan cihazda 16 ve 32 GB RAM'li farklı model seçenekleri bulunuyor. Ayrıca cihaz içerisinde iki adet 512 GB SSD yer alıyor.
Acer Predator Triton 900'ün fiyat etiketi ise 3999 dolar olarak belirlendi. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle