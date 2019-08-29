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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Acer Swift 7 tanıtıldı: 1 cm'den ince, 1 kilodan hafif

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Acer Swift 7 tanıtıldı: 1 cm'den ince, 1 kilodan hafif

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan Acer, yeni dizüstü bilgisayarı Acer Swift 7'yi duyurdu. Cihazın en dikkat özelliği ise önceki modellere göre Swift 7'nin daha ince ve hafif olması.

Acer, Swift 7’yi (SF714-52T) duyurdu. CES 2019 İnovasyon Ödülü’nün de sahibi olan 14 inç boyutundaki Swift 7, ultra ince çerçevesi ile yüzde 92’lik bir ekran gövde oranına ulaşıyor. Ürün, bir önceki modele göre çok daha küçük olan bir kasaya sahip. Dört kenarında da 2,57 mm inceliğinde çerçeve kullanılan tasarım, dizüstü bilgisayarın genişlik ve derinliğini 317,9 mm G x 191,5 mm D (12,51 inç G x 7,35 inç D) ölçülerine getirerek neredeyse tamamı ekran olan bir deneyim sunuyor. Daha önceki modellerde olduğu gibi, Swift 7 (SF714-52T) ince ve hafif. Ürün 1 cm’nin altında kalınlığa (9,95 mm) ve 1 kg’ın altında (890 gram) ağırlığa sahip. 

Rahat taşınabilmesi için tasarlanan kasa, magnezyum lityum ve magnzeyum alüminyum alaşımlarından üretildi. Üretimde kullanılan malzemeler, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşımlardan iki ila dört kat daha güçlü olmalarının yanı sıra yüzde 20 ila 35 daha hafifler. Bu da dizüstü bilgisayarın 1 kg’ın altında olmasını sağlıyor. Acer bunlara ek olarak, seramik benzeri bir yüzey oluşturmak için mikro-ark oksidasyonlu bir kaplama kullandı. 

Acer Swift 7 tanıtıldı: 1 cmden ince, 1 kilodan hafif

IPS teknolojisine sahip, 14 inç, Full HD 1920x1080, dokunmatik ekran, daha canlı görüntüler sunuyor. %100 sRGB/%72 NTSC renk gamı ve 300 nit parlaklık sunan Swift 7, gelişmiş ekranıyla dikkat çekiyor. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass 6 katmanı ile ekstra dayanıklılığa sahip. 

Fansız bir tasarıma sahip olan Swift 7; sunumlar, tablolar ve hatta yoğun işlem gücü gerektiren tasarım araçlarında yüksek performans alınabilmesi için yeni 8. Nesil Intel Core i5-8200Y işlemciyle geliyor. 256 GB kapasiteli, hızlı PCIe depolama sayesinde, kaydedilen büyük boyutlu dosyalara hızla erişilebiliyor. 8 GB LPDDR3 RAM ile de kullanıcılar aynı anda birden fazla işlemi akıcı bir şekilde yapabiliyor. 12 saatlik1 pil ömrü de Swift 7’yi akşama kadar kullanma olanağı sunuyor. 

Acer Swift 7 tanıtıldı: 1 cmden ince, 1 kilodan hafif

Kullanıcılar, 40 Gbps’e kadar yüksek bant genişliği hızının yanı sıra güç aktarımı ve ekran bağlantısı imkanı da veren Thunderbolt 3 destekli iki adet USB Type-C girişi ve USB 3.1 Gen 2 girişi ile birçok işlemi gerçekleştirebilecek. DisplayPort 1.2, 10 Gbps’e kadar hızlı veri aktarımı sağlıyor, yüksek çözünürlüklü harici ekranları destekliyor ve cihazları hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Acer Swift 7, 2x2 MU-MIMO teknolojisine sahip ve WiFi 5 özellikli Gigabit hızı sunabilen Intel Wireless-AC ile güvenilir ve hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 üzerinden cihazlara bağlanmak, kombo kulaklık ve hoparlör jakından da net sesler almak mümkün. 

1,1 mm vuruş mesafesine sahip tuşlar hızlı kullanım imkanı veriyor. Ayrıca, klavyenin arka aydınlatması da bulunuyor. 

Acer Swift 7 tanıtıldı: 1 cmden ince, 1 kilodan hafif

Corning Gorilla Glass touchpad ise hassas ve hızlı kullanım sunuyor. Cam touchpad’de tıklama düğmesi, çoklu dokunma hareketleri desteği ve hızlı tepki veren fiziksel tıklama özelliği bulunuyor. Bunlara ek olarak, parmak izi sensörü görevi de gören güç düğmesi sayesinde cihazı çalıştırırken bir yandan da parolasız Windows Hello ile daha güvenli giriş yapılabiliyor.

Yeni Swift 7’de görüntülü görüşmeler ve video kaydı için kamera yer alıyor. Basınca açılan kamera, istenmeyen kullanımı önlemek ve gizliliği korumak için kapalı tutulabiliyor. 55 derece izleme açısına ve HDR özelliğine sahip olan kamera, birden fazla kişiyi içine alan geniş açılarda görüntü sağlayabiliyor. 

Ay Taşı Beyaz renkli, dokunmatik ekranlı Acer Swift 7 (SF714-52T), 10.999 TL’den satışa sunuldu.

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