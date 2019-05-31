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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Acer, karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı

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Acer, karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı

Osaka’da BM Çevre Programı Uluslararası Çevre Teknolojileri Merkezi tarafından düzenlenen Bütünsel Atık Yönetimi konulu Küresel Diyalog etkinliğine gözlemci olarak katılan Acer, “Acer Earth Geri Dönüşüm Programı” ile 2018’de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttığını aktardı. Ayrıca “Product Humanity” adlı yeni girişimi hakkında da bilgi veren Acer, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacı taşıyan bu girişim tek kullanımlık plastikleri azaltmaya odaklanıyor.

Acer, Osaka’da BM Çevre Programı Uluslararası Çevre Teknolojileri Merkezi tarafından düzenlenen Bütünsel Atık Yönetimi konulu Küresel Diyalog etkinliğine gözlemci olarak davet edildi. Etkinlikte, Haziran ayında düzenlenecek G20 Bakanlar Toplantısı ve Zirvesi için veriler sunuldu.

İki günlük konferansa özel sektörden CEO’lar ve temsilciler, politika belirleyici devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve Avrupa Komisyonu, Basel Konvansiyonu Sekreterliği ve ISWA (Uluslararası Katı Atık Kurumu) gibi uluslararası ajanslardan ortaklar katıldı. Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemine ve 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefine yönelik çalışan katılımcılar tüm dünya için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Etkinliğin bir bölümünde Acer; lityum piller, eski akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için uyguladığı Acer Earth Geri Dönüşüm Programı ile elde ettiği tecrübeyi ve başarıları paylaştı. Bu program ile Acer, 2018’de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı. Acer ayrıca “Product Humanity” adlı yeni girişimi hakkında da bilgi verdi. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacı taşıyan bu girişim tek kullanımlık plastikleri azaltmaya odaklanıyor. Acer, ortak fayda ve sürdürülebilir bir çevre için zararlı etkileri azaltmak ve malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla paydaşları ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürecek.

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