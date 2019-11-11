Abonelik tabanlı hizmetlerin sayısı hızla artıyor

Günümüzde dijitalleşen hizmetlerle birlikte işletmeler, başarıya ulaşmanın yeni yollarını arıyor. 2019 yılının sonuna gelirken, teknoloji araştırma şirketi Gartner tahminlerine göre rekabet avantajı için iş modelleri sürekli bir dönüşüm yaşamaya devam edecek. Son yıllarda ise hem şirketler hem de müşteriler bazında, satın almak yerine kiralanan hizmetlerdeki yükseliş göze çarpıyor. Bununla birlikte müşteriler, abonelik hizmetlerine yoğun talep gösteriyor.

Spotify, Uber, Apple ve hatta Google dahil olmak üzere birçok önemli teknoloji şirketi, iş modellerini değişen müşteri talebine adapte olacak şekilde değiştirdi. Teknoloji şirketleri müşterilerine statik ve lineer ürünler sunmak yerine, abonelik tabanlı hizmet sektörüne geçiş yapmaya devam ediyor.

İşletmeler için abonelik tabanlı hizmet yazılımları oluşturan Zuora isimli bir şirketin verilerine göre, son 7 yılda abonelik ekonomisi yaklaşık yüzde 350 oranında büyüdü. Bir diğer dikkat çeken durum ise bu büyümenin neredeyse tüm sektörler için yukarı yönlü olması ve büyüme hızlarının iki ila beş kat artması.

Teknolojiden daha fazlası

Spotify veya Netflix'le günlük hayatımızda etkileri daha çok hissedilmeye başlanan abonelik hizmetleri, futbol biletleri gibi geleneksel satış süreçlerine de yansıyor. Özellikle İskoçya’da futbol kulüpleri, abonelik tabanlı bilet satış hizmetine geçiyor. Örneğin FC Copenhagen kulübünün 2018 yılında başlattığı yeni abonelik sistemiyle, taraftarlar tüm sezon kombine bilet almak yerine, farklı paketler ve sürelerle ‘bilet aboneliği’ satın alıyor. Bu da kulüpler için sürdürülebilir bir taraftar kitlesi oluşturuyor. İskoçya’da 7 futbol kulübü, maçlara gelen taraftar sayısının artmasını sağlayan farklı paket sistemlerine şimdiden geçiş yaptı.

Müşteriler abonelik hizmetlerinden memnun

Abonelik modelinin faydaları, işletmeler için istikrarlı ve artan gelir akışlarının ötesine uzanıyor. Yapılan araştırmalar müşterilerin abone olma tercihleri olduğunda, markaya daha sadık kaldıklarını gösteriyor. Bir ürün için yüksek maliyetli bir defalık ön ödeme yapmaktansa, ürüne veya hizmete daha küçük taksitlerle erişmek müşteriler için daha cazip geliyor. Ayrıca abonelik sırasında hizmetteki yeniliklere sürekli ulaşabilir olmak da bu sistemin müşteriler için sağladığı önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Abonelik ekonomisi sadece maddi avantaj sağlamıyor

Abonelik sistemi hem müşteriler hem de işletmeler için maddi avantajlar sağlamakla kalmıyor. Abonelik ekonomisi işletmelere müşteri iç görülerini test etme, öğrenme ve yineleme avantajı sağlıyor. Hatta günümüzde web sitesi konusunda bile abonelik hizmetleri verilmeye başlandı. Bu hizmetle müşteriler sadece domain satın alıyor ve aylık ücret ödeyerek çok basit şekilde, kodlama bilgisine sahip olmadan kendi web sitelerini kurabiliyor.





Burak Kesayak

Twitter: @BurakKesayak