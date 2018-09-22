"ABD'yle planlanan 'Ay istasyonu' projesinden çekilebiliriz"
ABD’nin sürekli olarak genişlettiği yaptırım kararları yüzünden Rusya’yla ilişkilerindeki gerilim bir türlü azalmazken, Rusya, Ay yörüngesine uzay istasyonu yerleştirilmesini öngören ortak projeden çekilebileceğinin sinyalini verdi.
Rus devlet uzay şirketi Roscosmos’un başkanı Dmitriy Rogozin, Ay yörüngesine bir uzay istasyonu gönderilmesi için ABD’yle ortak çalışmakta anlaştıkları projeden çekilebileceklerini ve Rusya’nın, kendi ay istasyonu projesini gündeme getirebileceğini söyledi.
Roscosmos başkanının açıklaması, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları gerekçesiyle, Washington’ın, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sürekli artırdığı bir döneme denk geliyor.
Roscosmos ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay yörüngesine yerleştirilecek bir uzay istasyonu kurulması projesinde beraber çalışmak için geçen yıl anlaşmaya varmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle