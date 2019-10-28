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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
28.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

ABD'nin insansız uzay uçağı 780 günlük yörünge seferini tamamladı

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ABD'nin insansız uzay uçağı 780 günlük yörünge seferini tamamladı

ABD Hava Kuvvetlerinin insansız uzay uçağı yörüngede 780 gün kaldıktan Dünya'ya döndü.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait "X-37B" insansız uzay uçağı, 780 günlük yolculuğunun ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne indi.

X-37B'lerin yaptığı beşinci uzun mesafe yolculuğu olan uçuş, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçti.

SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle 7 Eylül 2017'de uzaya fırlatılan X-37B'nin 2 yılı aşan yolculuğunda araştırma deneyleri yürüttüğü ve bazı küçük uyduları yörüngeye taşıdığı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1999'da tasarlanan uzay uçağı projesi 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansına (DARPA) devredilmişti.

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş 718 gün sürmüştü.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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