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    ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax'a siber saldırı

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 06:57 | Son Güncelleme:

    ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, geçen sene gerçekleşen siber saldırı nedeniyle ülkede 2,4 milyon müşterisinin daha bilgilerinin dışarı sızdığını duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, geçen sene mayıs-temmuz döneminde yaşanan olaydan ABD'de yaklaşık 145,5 milyon kişinin bilgilerinin etkilediği hatırlatıldı.

    Açıklamada, bu kez Equifax'ın 2,4 milyon müşterisinin bilgilerinin daha siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

    Söz konusu 2,4 milyon müşterinin isimleri ve kısmen ehliyet bilgilerinin dışarı sızdığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ev adreslerinin saldırıdan etkilenmediği bilgisi verildi.

    Siber saldırıdan etkilenen müşterilerle irtibata geçileceği bildirilen açıklamada, bu kişilere kimlik hırsızlığı konusunda koruma hizmeti verileceği ifade edildi. 

    Uzmanlar, 327 milyon nüfuslu ABD'de 147,9 milyon insanın kişisel bilgilerinin dışarı sızmasına işaret ederek, ülkede her iki kişiden birinin özel bilgilerinin risk altında olduğunu vurguladı.

    Etiketler: hack , hacker , siber saldırı
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