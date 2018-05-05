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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.05.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

ABD'den siber güvenliğe bağımsız komutanlık

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ABD'den siber güvenliğe bağımsız komutanlık

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığına bağlı bir alt komutanlık olan Siber Güvenlik Komutanlığı, bugün itibarıyla Amerikan ordusunda "muharip komutanlık" olarak bilinen bağımsız bir komutanlığa yükseltildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında verdiği talimatla Siber Güvenlik Komutanlığının, bir alt komutanlıktan bağımsız bir komutanlığa dönüştürülmesi süreci bugün komutanlıktaki resmi devir teslim töreniyle gerçekleştirildi.

Mevcut Siber Güvenlik Komutanı Oramiral Mike Rogers'ın emekliye ayrılmasıyla yerine orgeneral rütbesine çıkarılan Paul M. Nakasone getirildi.  

Görev değişimiyle komutanlığın resmi olarak "muharip komutanlık" seviyesine çıkarıldığı bildirildi.

Böylece, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesinde "savaş alanı" olarak tanımladığı siber güvenlikle ilgili fiili adım atıldı.

Eylül'e kadar personel sayısı 6 bin 200'e çıkarılacak

Halihazırda Stratejik Kuvvetler Komutanına karşı sorumlu olan Siber Güvenlik Komutanı ise bu adımla birlikte doğrudan Savunma Bakanı Jim Mattis'e bağlı olacak.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Siber Güvenlik Komutanlığının dönüşümü eylülün sonuna kadar tamamlanmış olacak. Buna göre, komutanlığın personel sayısı yaklaşık 800'den 6 bin 200'e çıkarılacak.

Daha fazla küresel siber güvenlik operasyonlarının habercisi

Siber Güvenlik Komutanlığı, aynı çatı altında bulunduğu Ulusal Güvenlik Ajansından da (NSA) ayrılırken, bu adımla ABD'nin küresel siber operasyonlarında önemli bir artış olması bekleniyor.  

Uzun zamandır tartışma konusuydu

Eski Başkan Barack Obama'nın 2009'da kurduğu Siber Güvenlik Komutanlığının durumu, son yıllarda özellikle de kongredeki tartışmalarda sık sık gündeme geliyordu.

Terör örgütü DEAŞ'ın internet üzerinden propaganda yapması, Kuzey Kore, Çin ve Rusya'dan bilgisayar korsanlarının ABD veri tabanlarına saldırması bu tartışmaları daha da alevlendirmişti.

ABDli yetkililer Siber Güvenlik Komutanlığının da Merkez Kuvvetler, Avrupa, Afrika, ve Pasifik Kuvvetleri gibi bağımsız muharip komutanlık olması gerektiğini savunuyordu.   

ABD'de 11 muharip komutanlık bulunuyor

Amerikan ordusunda bölge ve misyon olarak iki kategoride toplam 10 bağımsız muharip komutanlık bulunuyor.

Bölgesel olarak Merkez Kuvvetler, Avrupa Kuvvetleri, Afrika Kuvvetleri, Pasifik Kuvvetleri, Güney Saha ve Kuzey Saha Komutanlıkları olarak altı komutanlık bulunuyor.

Misyonlarına göre de nükleer silahlardan sorumlu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, küresel özel kuvvet operasyonlarından sorumlu Özel Harekat Komutanlığı ile Nakliye ve İkmal Komutanlığı yer alıyor.

Siber Güvenlik Komutanlığı ise bu komutanlıklara 10'uncu muharip komutanlık olarak katıldı. 

Bu komutanlıkların bütçe ve planlamaları Pentagon bütçesi altında ancak ayrı başlıklar olarak hazırlanıyor.   

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