ABD'deki 2020 seçimlerinde "deepfake" tehlikesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriABD'deki 2020 seçimlerinde "deepfake" tehlikesi
GeriTeknoloji ABD'deki 2020 seçimlerinde "deepfake" tehlikesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
17.09.2019 - 05:53, Son Güncelleme:

ABD'deki 2020 seçimlerinde "deepfake" tehlikesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'deki 2020 seçimlerinde "deepfake" tehlikesi

New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, 2020 yılında gerçekleşecek Amerikan seçimleri, 2016'daki gibi manipüle edilme riski taşıyor.

New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan bir rapora göre 2020 yılında yapılacak Amerikan genel seçimlerinde İnstagram gönderileri, WhatsApp mesajları ve deepfake (derin sahte) videolar, yanlış bilgilerin yayılmasında ve Amerikalı seçmenlerin manipule edilmesinde etkili olabilir.

ABD ve Rusya arasında 2016 yılı seçimleri öncesinde başkan adayı Hilary Clinton'ın maillerinin hacklenmesi ile başlayan ve Rus trollerinin sosyal medya saldırıları ile devam eden seçimlere müdahale krizi 2020 Amerikan seçimleri öncesi yeniden gündeme geldi.

Amerikan istihbarat servislerinin geçen hafta Facebook, Google ve Twitter ile 2020 seçimleri öncesinde alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından, ABD'nin gündeminde seçimlere yeniden bir dış müdahale geleceği ile ilgili endişeler her geçen gün artıyor.

AA muhabirinin New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan "Dezenformasyon ve 2020 Seçimleri: Sosyal medya sektörü nasıl hazırlanmalı" raporundan derlediği bilgilere göre 2020 yılında gerçekleşecek Amerikan seçimleri tıpkı daha önceki 2016 seçimleri gibi manipule edilme riski taşıyor.

Raporda Amerikan seçmenlerinin Deepfake videolar, ülke içinden gelen dezenformasyon, dış ülkeler için çalışan Amerikalılar, Instagram, WhatsApp, İran ve Çin, Özel Şirketler ve dijital seçmenlerin baskılanması gibi alanlarda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Deepfake videolar büyük tehlike arz ediyor

“Deepfake” teknolojisi, yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, sahte videolar üretilmesine olanak sağlıyor, bunun yanı sıra herhangi bir videodaki konuşmayı değiştirip düzenleyebiliyor. Geçen aylarda Mona Lisa'nın konuşturulması ve Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in söylemediği sözlerin yer aldığı bir videonun gündeme gelmesi ile deepfake teknolojisi bütün dünyanın gündemine gelmişti.

Rapor da deepfake teknolojisine ayrı bir yer açarak, 2020 seçimlerinde deepfake teknolojisinin seçmenleri yanıltıcı hale gelebileceği vurgulandı. 

Instagram ve WhatsApp'a dikkat!

Raporda dikkat çekilen diğer bir konu ise Facebook'un sahibi olduğu ve daha çok görsel paylaşım üzerine temellenen Instagram. Raporda 2016 seçimlerinde yabancı trollerin en etkili oldukları platformun Instagram olduğuna dikkat çekilirken, Rus İnternet Araştırma Ajansı'nın (IRA) 2015 ile 2018 yılları arasında Instagram'da 187 milyon kullanıcı ile etkileşime geçtiği ve bu rakamın Facebook ve Twitter'dan daha yüksek olduğu vurgulandı.

Ayrıca Instagram'ın komik "caps"lerin yayılmasında çok etkili olduğu ve bu yolla seçmenlerin kolay bir şekilde manipule edebileceklerine dikkat çekildi.

Raporda WhatsApp ise yalan haberlerin hızlı bir şekilde yayıldığı ve denetlenmesinin zor olduğu bir platform olarak yer aldı. "Uçtan uca şifreleme" teknolojisi nedeniyle paylaşımların sadece kişiler arasında görülebildiği bunun mahremiyet için önemli olsa da yalan haberin durdurulması konusunda büyük sıkıntı yarattığı belirtildi. 

2016 Amerikan seçimleri

Amerika'da 2016 yılında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların adayı Hilary Clinton arasındaki çekişmeye sahne olan seçimlere Rusya müdahalesi iddiası damga vurmuştu.

Özellikle Demokratlar tarafından dile getirilen iddaya göre, Rusya tarafından üretilen sosyal medya botlarının sosyal medya platformlarındaki anketlere ve hastag'lere müdahale ettiği ve pek çok yalan haber yaydığı iddia edilmişti.

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle