ABD'de Prime Day'de büyük perakendeciler satışlarını yüzde 50'den fazla artırdı!
Amazon tarafından yaratılan ve diğer büyük perakendecilerin de uygulamaya koyduğu, milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunulduğu 17 Nisan'daki "Prime Day"de büyük perakendecilerin satışları yüzde 50'nin üzerinde arttı.
Adobe Analytics'in verilerine göre satışlar normal bir Salı günü ortalamasına göre yüzde 54 artarak 1 milyar doları geçti.
Adobe, verilere Amazon'un satışlarının dahil olup olmadığını belirtmezken, ABD'deki 100 internet perakendecisinden 80'inin online işlemlerinin ölçüldüğünü vurguladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle