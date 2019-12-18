MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı
GeriTeknoloji ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
18.12.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

Yasa ayrıca ABD’li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek “şüpheli iletişim araçlarını” kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.

Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar” denildi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle