ABD ordusundan tankları akıllandıran yapay zeka projesi
ABD ordusu, Uptake Technologies ortaklığı ile askeri araçlarda yapay zeka kullanabilmek için yeni bir proje başlattı.
ABD ordusu, Uptake Technologies'in geliştirdiği yapay zeka öğrenme algoritması ile birkaç tane Bradley M2A3 tankı ile araştırma yapıyor. Arşatırma sonucunda "Varlık Performans Yönetimi" ismi algoritmanın, araçların periyodik bakımını azaltacağını ve araçlarda kullanılan parçaların daha verimli hale getirlmesi için kaynak sağlayacağını umuyor. Geliştirici Uptake Technologies ise geliştirilen bu yapay zekanın savaşta insanların yerini alması için yapay zekayı geliştirmeyi amaçlıyor.
Uptake Technologies yaptığı açıklamada yapay zekanın, Bradley tankının belirli noktalarına yerleştirilen sensörler yardımı ile sıcaklık, soğutma sıvısı, hararet, hız gibi niteliklerin verilerini toplayarak izlediğini belirtiyor. Ayrıca yapay zekanın tahmin yürütmek için 1.2 milyardan fazla çalışma verisine sahip olduğunu belirtiyor.
Araştırmanın ve testlerin Uptake Technologies'e 1 molyon dolara mal olduğu belirtilirken, projenin başarılı olması durumunda yapay zekanın tüm askeri araçlarda kullanılabileceği kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle