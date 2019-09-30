ABD ambargoyla, Huawei 6G ile ilgileniyor
ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşlarında en büyük darbeyi Huawei alırken, son olarak tanıtılan Mate 30 serisi telefonlarda Google Play uygulama mağazasının bulunmayışı dikkat çekti. ABD ambargo kararını sıkı bir şekilde uygularken, diğer yandan 5G teknolojilerinde ileri aşamada olan Huawei'nin kurucusu Ren Zhenfei, 6G için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Huawei Mate 30 serisi ile birlikte ilk kez Huawei'nin bir amiral telefonunda Google Play uygulama mağazası kendine yer bulamadı. ABD ambargosunun Google ayağı sonucu telefonlar bu yönde eksik olarak kutusundan çıkarken, Huawei ise çıkış yolu arıyor. Ancak şirketin tek kozu elbette telefonları değil. Huawei, aynı zamanda uzun süredir internet teknolojileri ve altyapı üzerine çalışmaları bulunuyor. 5G konusunda hayli yol kat eden şirketin bu kez hedefi 6G. Huawei'nin kurucusu olan Zhenfei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 6G üzerine uzun zaman önce çalışmalara başladıklarını duyurdu.
6G, henüz dünyanın hazır olmadığı ve 10 yıl sonrasında daha çok tartışacağımız bir teknoloji. Zira özellikle bu teknolojinin endüstri standartlarına uygun hale gelmesi için epey zaman geçmesi gerekecek.
Ancak 6G'ye yönelen şirket, bir yandan da 5G çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Dünya çapında 50'yi aşkın ülkede 5G sözleşmeleri imzalayan ve altyapıları oluşturan şirket, 5G baz istasyonu sağlanması konusunda da rakiplerinin oldukça ilerisinde bulunuyor.
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