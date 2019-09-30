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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.09.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

ABD ambargoyla, Huawei 6G ile ilgileniyor

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ABD ambargoyla, Huawei 6G ile ilgileniyor

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşlarında en büyük darbeyi Huawei alırken, son olarak tanıtılan Mate 30 serisi telefonlarda Google Play uygulama mağazasının bulunmayışı dikkat çekti. ABD ambargo kararını sıkı bir şekilde uygularken, diğer yandan 5G teknolojilerinde ileri aşamada olan Huawei'nin kurucusu Ren Zhenfei, 6G için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Huawei Mate 30 serisi ile birlikte ilk kez Huawei'nin bir amiral telefonunda Google Play uygulama mağazası kendine yer bulamadı. ABD ambargosunun Google ayağı sonucu telefonlar bu yönde eksik olarak kutusundan çıkarken, Huawei ise çıkış yolu arıyor. Ancak şirketin tek kozu elbette telefonları değil. Huawei, aynı zamanda uzun süredir internet teknolojileri ve altyapı üzerine çalışmaları bulunuyor. 5G konusunda hayli yol kat eden şirketin bu kez hedefi 6G. Huawei'nin kurucusu olan Zhenfei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 6G üzerine uzun zaman önce çalışmalara başladıklarını duyurdu. 

6G, henüz dünyanın hazır olmadığı ve 10 yıl sonrasında daha çok tartışacağımız bir teknoloji. Zira özellikle bu teknolojinin endüstri standartlarına uygun hale gelmesi için epey zaman geçmesi gerekecek. 

Ancak 6G'ye yönelen şirket, bir yandan da 5G çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Dünya çapında 50'yi aşkın ülkede 5G sözleşmeleri imzalayan ve altyapıları oluşturan şirket, 5G baz istasyonu sağlanması konusunda da rakiplerinin oldukça ilerisinde bulunuyor. 

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