ABD ambargosunun ardından Huawei, çalışanlarını çift maaşla ödüllendirdi
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin Mayıs ayından bu yana uğraştığı ABD ambargosu nedeniyle önemli sorunlar yaşarken, diğer yandan Huawei'nin tüm bu zorluklara karşın mücadelesine devam etmesi nedeniyle çalışanlarını çift maaş ile ödüllendirdiği ortaya çıktı.
Huawei, uzun bir süredir ABD ambargosu nedeniyle zor günler geçiriyor. Şirketin son olarak tanıttığı Huawei Mate 30 serisi telefonlarını henüz Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunmaması da ambargoyla ilgili bir durum; zira cihazların içinde Android'lerin olmazsa olmazı Google Play uygulama mağazası bulunmuyor. Ancak Huawei, bu zorluklara karşın mücadelesini sürdürmesinde yardımcı olan Huawei çalışanlarına büyük bir sürpriz yaptı.
China Morning Post'un haberine göre ek çaba ve sadakatlerinden dolayı çalışanların bir kısmına (firmanın Ar-Ge ekibi olduğu düşünülüyor) 2 milyar Yuan (yaklaşık 285 milyon dolar) dağıtılacak. Çalışanlar, bu ek ödemenin yanı sıra, bu ay çift maaş alacaklar. Huawei, özellikle işler iyi gittiği zamanlarda çalışanlarını ödüllendirmesiyle bilinen bir firma.
Her ne kadar Huawei kendi işletim sistemini kuruyor ve kendi parçalarını üretiyor olsa da (firma şimdiden kendi Kirin işlemcilerini üretiyor) Google Haritalar ve Google Play Store gibi kilit hizmetlerin eksikliği, Batı piyasalarında çekiciliğini azaltan önemli bir darbe olarak görülüyor. Ayrıca modemler gibi parçaların üretimi de zorlu ve pahalı bir çalışma.
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