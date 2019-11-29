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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
29.11.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

AB ülkeleri dev şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi

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AB ülkeleri dev şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi

Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, Apple, Facebook, Google gibi dünyanın en büyük şirketlerine, birlik üyesi tüm ülkelerde ne kadar kâr elde ettiklerini ve ne kadar vergi ödediklerini açıklama zorunluluğu getirecek düzenlemeye karşı çıktı.

Önerilen düzenleme, kârlarını İngiltere, Fransa, Almanya gibi vergilerin yüksek olduğu ülkelerden İrlanda, Lüksemburg ve Malta gibi vergilerin çok düşük olduğu ülkelere kaydıran şirketlerin vergiden nasıl kaçındıklarına ışık tutması bekleniyordu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, çok uluslu şirketlerin bu yolla yılda yarım trilyon dolar daha az vergi ödediği tahmin ediliyor.

Gazeteye göre, İrlanda, AB içindeki mevcut vergi düzenlemelerinden en fazla fayda sağlayan ülkelerden biri.

İrlanda'da çok uluslu küresel teknoloji şirketleri, yüzde 6,25 kurumlar vergisi ödüyor. Bu oran İngiltere'de yüzde 19.

'Ülke ekonomisi çöker'

Dünkü oylamadan önce vergi ve harcamalar konusundaki düzenleyici kurum olan İrlanda Finansal Danışma Kurulu (IFAC), çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarını engellemeye yönelik olası küresel adımların ülke ekonomisini çökerteceği uyarısında bulundu.

İrlanda ekonomisinin büyük oranda bu vergilere bağımlı olduğu belirtiliyor.

Ülkede toplanan her beş Euro'luk verginin bir Euro'sunu kurumlar vergisi oluşturuyor. Geçen yıl toplanan kurumlar vergisi 10,4 milyar Euro'ya çıkmıştı.

IFAC'a göre ülkede ödenen kurumlar vergisinin yarısı, 10 küresel şirketten geliyor.

Kurumun açıklamasında bu şirketlerin hangisi olduğu açıklanmadı. Ancak bunlar arasında Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google ve Oracle'ın da olduğu tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinin düşük tutulduğu Lüksemburg, Malta, Kıbrıs, Letonya, Slovenya, Estonya, Avusturya, Çekya, Macaristan ve Hırvatistan da yeni düzenlemeye aleyhinde oy kullandı.

İsveç, düzenlemeye ülkenin şeffaflık konusundaki standartlarını gerileteceği gerekçesiyle karşı çıktı.

Fransa, İspanya ve Hollanda öneriye destek verirken Almanya çekimser kaldı.

Yeni düzenlemenin en büyük destekçilerinden olan İngiltere oy kullanmadı. İngiltere Maliye Bakanlığı buna gerekçe olarak ülkenin seçim arifesinde olmasını gösterdi. İngiltere'de 12 Aralık'ta erken genel seçimler var.

Guardian'a göre Avrupa Komisyonu, üç yıl önce Panama Belgeleri'nin yayımlanmasının ardından, vergiden kaçınan çok uluslu şirketleri "ifşa etme" vaadinde bulunmuştu.

Bu vaat çerçevesinde oluşturulan taslak düzenleme yıllık cirosu 750 milyon Euro ve üzerindeki şirketleri kapsıyordu.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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