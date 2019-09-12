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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
12.09.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

860 volt elektrik üretebilen yeni bir yılan balığı türü keşfedildi

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860 volt elektrik üretebilen yeni bir yılan balığı türü keşfedildi

Amazon havzasında, biri 860 voltluk elektrik şoku üretebilen iki elektrikli yılan balığı türü keşfedildi.

Şimdiye kadar, pilin mucidi Alessandro Volta'ya ilham kaynağı olan elektrikli yılan balıklarının tek bir türü (Electrophorus electricus) olduğu düşünülüyordu.

Washington'daki Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi zoologlarından C. David de Santana başkanlığındaki bir ekip, Güney Amerika'nın ücra köşelerinden topladığı 107 DNA örneğinin analizinin "Electrophorus voltaic" ve "Electrophorus varii" adını verdikleri iki elektrikli yılan balığı türünün varlığına işaret ettiğini açıkladı.

En fazla elektrik üretebilen canlı

Sonuçları Nature Communications adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada "E voltai"nin en fazla elektrik üretme kapasitesine sahip canlı olduğu belirlendi.

Şimdiye kadar elektrikli yılan balıklarında en fazla 650 volt gerilim ölçülmüştü. E voltai ise 860 voltluk elektrik şoku üretebiliyor.

Araştırmacılara göre üç yılan balığı türü de ayrı habitatlarda yaşıyor. E. electricus, Guyana Kalkanı bölgesinde, E. voltai daha güneydeki yüksek bölgelerde; Brezilya Kalkanı'da, E varii ise Amazon havzasının yavaş akan sularında yaşıyor.

Araştırmacılar, E. voltai'nin bu kapasitesini iletkenliğin düşük olduğu yüksek sulara adaptasyonla açıklıyor.

Elektrikli yılan balıkları elektrik üretme yeteneklerini, avlanmak, kendilerini korumak ve yön bulmak için kullanıyor.

Bu balıkların vücutlarının büyük kısmı, yüksek gerilim salan kaslara dönüşmüş elektroplax'larla (elektirik organları) kaplı. Bu organlar, düşük gerilim üreten binlerce küçük elementten oluşuyor. Bu elementler, seri bağlanan piller gibi yüksek gerilim üretiyor.

C. David de Santana "Elektrikli yılan balıklarının fizyolojisi Volta'nın ilk elektrik pili tasarımına ilham kaynağı oldu, nörolojik dejenerasyon hastalığının tedavisi için zemin hazırladı ve şimdi de tıbbi implant'ların çalıştırılması için kullanılabilecek hidrojel pillerin geliştirilmesine katkıda bulundu" dedi.

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