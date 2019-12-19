8 yaşındaki Ryan yine en çok kazanan YouTuber oldu

Ryan Raji

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Forbes dergisinin liste şöyle:

Ryan Kaji: 26 milyon dolar



Dude Perfect: 20 milyon dolar



Nastya: 18 milyon dolar



Rhett and Link: 17,5 milyon dolar



Jeffree Star: 17 milyon dolar



Preston Arsement: 14 milyon dolar



PewDiePie: 13 milyon dolar



Markiplier: 13 milyon dolar



Daniel Middleton: 12 milyon dolar



Evan Fong: 11,5 milyon dolar



Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.