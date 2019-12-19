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Teknoloji
BBC Türkçe
19.12.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

8 yaşındaki Ryan yine en çok kazanan YouTuber oldu

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8 yaşındaki Ryan yine en çok kazanan YouTuber oldu
Ryan Raji

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Forbes dergisinin liste şöyle:

Ryan Kaji: 26 milyon dolar

Dude Perfect: 20 milyon dolar

Nastya: 18 milyon dolar

Rhett and Link: 17,5 milyon dolar

Jeffree Star: 17 milyon dolar

Preston Arsement: 14 milyon dolar

PewDiePie: 13 milyon dolar

Markiplier: 13 milyon dolar

Daniel Middleton: 12 milyon dolar

Evan Fong: 11,5 milyon dolar

Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

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