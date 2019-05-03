8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak
GeriTeknoloji 8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
03.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak

2. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması'nda dereceye girecek robotlar, dünyanın en prestijlisi olarak nitelendirilen "All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"a katılma hakkı elde edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması", 8 ülkeden 850 robotun katılımıyla yarın başlayacak.

KSÜ Spor Salonu'nda düzenlenecek yarışmaya Türkiye, Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan 450 robot pilot katılacak.

"Çizgi İzleyen", "Hızlı Çizgi İzleyen", "Sumo", "Mini Sumo" ve "Serbest Proje" kategorilerinde düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, dünyanın en prestijlisi olarak nitelendirilen "All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"a katılma hakkı kazanacak.

KSÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, AA muhabirine, geçen yıl birincisini düzenledikleri yarışmadan çok güzel geri dönüşler aldıklarını, bu yıl da onun meyvesini topladıklarını söyledi.

"All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"un dünyanın en iyi yarışması olarak bilindiğine dikkati çeken Güneş, 8 ülkeden yarışmacıların, dünyanın en iyi robotu olabilmek için yarışacaklarını kaydetti.

Güneş, Japonya'nın en iyi robot takımının da yarışmaya katılacağını dile getirerek, "4-5 Mayıs tarihlerinde, 8 ülkenin kendi kategorilerindeki en iyi robotlarının yarışmasını izleyeceğiz. Toplam 60 bin lira nakit ödül dağıtıyoruz. Her kategoride 8 ödül dağıtılacak. Dereceye giren yarışmacımız, Japonya'da düzenlenen dünyanın en büyük robot yarışmalarına katılma hakkı kazanacak. Japonlar bunu belirleme hakkını Türkiye'de bize verdi." dedi.

Geçen yılki yarışmaya 285 robotun katıldığını, bu yıl ise sayının 850'ye ulaştığını vurgulayan Güneş, "Buradaki yarışmada alınacak sertifikayla Japonya'daki yarışmaya katılınacak olunması, bizim geçen yıl yarışmayı profesyonel olarak yaptığımızı gösteriyor. Gelecek yıl da bu başarı katlanarak devam edecek. Türkiye'de başka üniversite ve kuruluşların başvurusu oldu ancak Kahramanmaraş Teknokent'in seçilmesi bizim için gurur verici." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?