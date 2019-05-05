8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı
GeriTeknoloji 8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
05.05.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı

2. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması, Türkiye, Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan 510 robot ve 650 yarışmacının katılımıyla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması", 8 ülkeden 510 robot ve 650 yarışmacının katılımıyla başladı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan yerli insansı mini robot "Ada", Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen yarışmacılara başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yarışmacılara başarılar dileyerek, "Bu tip organizasyonlar her ülkenin kendi yerli yazılımını, kendi bilişim teknolojisini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor. Bu anlamda, yapılan yarışmanın, ülkemizdeki bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise robot, robot teknolojileri ve robotik eğitimin dünyanın gündeminde olan ve her geçen gün de gündemini daha fazla işgal eden bir konu olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin içinde üniversitelerin de bulunma zorunluluğu olduğuna dikkati çeken Can, bu anlamda 2. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye Belediye Birliği Genel Sekreteri Ahmet Kazan da dünyanın farklı coğrafyalarından yarışmacıların geldiği organizasyona destek vermekten onur duyduklarını belirtti.

KSÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş de iki gün boyunca dünyanın en iyi robotlarının 5 kategoride güzel gösteriler sunacağını söyledi.

Yarışmaya, Türkiye, Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan katılan 510 robot ve 650 yarışmacı, "Çizgi İzleyen", "Hızlı Çizgi İzleyen", "Sumo", "Mini Sumo" ve "Serbest Proje" kategorilerinde birincilik için mücadele ediyor.

Yarışma düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?