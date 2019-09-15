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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.09.2019 - 05:23, Son Güncelleme:

8,5 milyon yıllık fosillere 'cerrahi' hassasiyet

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8,5 milyon yıllık fosillere 'cerrahi' hassasiyet

Çankırı'da "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nden çıkarılan fosillerin temizliği, ameliyathanelerde kullanılan malzemeler kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Çankırı'da, "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nden çıkarılan fosiller, ilgili merkezde ameliyathane malzemeleri ile temizlenip bilimsel çalışmalara uygun hale getiriliyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında 1997'den beri devam eden çalışmalarda, bugüne kadar elde edilen 8,5 milyon yıllık çok sayıda fosil, Çorak Yerler Kazı ve Araştırma Merkezinde temizlenip arşivleniyor.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, yaptığı açıklamada, bulunan fosillerin temizlenip bilimsel çalışmalara ve müzede sergilenebilecek duruma uygun hale getirildiğini söyledi.

Bugüne kadar kazılarda fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarına işaret eden Ayla Sevim Erol, "Kazı alanından çıkan fosiller üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Alandan çıkan pek çok hayvan türüne ait fosiller koruma altına alınıp buraya getiriliyor." dedi.

8,5 milyon yıllık fosillere cerrahi hassasiyet

Fosiller üzerinde hassas çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ayla Sevim Erol, şunları kaydetti:

"8,5 milyon yıl öncesine kadar uzanan fosillerin ameliyathanesi durumuna getirdiğimiz laboratuvarda arkadaşlarımız pek çok işlemi yürütüyor. Fosiller, diş hekimlerinin, tıp hekimlerinin ve cerrahların kullandığı aletlerle temizleniyor. Fosil kalıntıları temizlenirken neşter başta olmak üzere ince uçlu diş hekimi aletleri ve boya fırçaları gibi birçok alet kullanıyoruz. Fosilin durumuna göre alet değişiyor. Bu çalışmalar sonucu fosillerden onarılabilenler onarılıp temizleniyor. Fosilleri ince bir çalışma ile türlerine göre ayırıp sergilenmeye hazır hale getiriyoruz. İşi bitenler müzeye gönderiliyor."

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