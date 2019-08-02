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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.08.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

8- 11 yaşlarındaki öğrenciler robot üretiyor

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8- 11 yaşlarındaki öğrenciler robot üretiyor

Bursa'da, 8- 11 yaşlarındaki öğrenciler, aldıkları eğitimler sayesinde programlanabilen robotlar üretiyor. Kendi kestikleri ve şekil verdikleri hazır parçaları birleştirdikten sonra yazdıkları kodlarla robotların çalışmasını sağlayan çocuklar, ihtiyaç olunca ellerine matkap ve testere alıp, gerekli parçaları tamir de ediyor.

Robotik kodlama ve robot üretimlerinin son dönemde popülerleşmesi üzerine Bursa'da faaliyet gösteren kolejde, 8- 11 yaşlarındaki öğrencilere robot oluşturma eğitimleri verilmeye başlandı. Çocuklar, robotlarda kullanacakları malzemelere kendileri kesip, şekil verirken, robotun çalışması için gereken kodlamayı da yazıyor. Robot eğitiminin, çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren elektronik öğretmeni Ufuk Bengi, şunları söyledi:

"Burada 8 ile 11 yaş arası çocuklara robotik kodlamanın temelini anlatıyorum. Bir de el- göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik el aletlerini kullanma, robot parçalarını bir araya getirme ve sonucunda bir ürün elde etme üzerine çalışıyoruz. Günümüzün öğrencileri bu konuda çok şanslılar. Günümüzdeki en büyük sıkıntı çocukların sürekli olarak bilgisayar başında olmaları. Bu gelişimleri için ciddi dezavantaj. Hiçbir şeye dokunmuyorlar, birleştirmiyorlar, üretmiyorlar ve topu dahi internet üzerinden oynuyorlar. Biz bu durumu değiştirmek istiyoruz. Çocuk, bilgisayarı kullanırken teknolojiyi bilerek, üreterek, kullansın istiyoruz. Biz çocuklarımızın bilgisayar bağımlısı olmasını değil bilgisayarı faydalı bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Buradaki çocuklar bu anlamla çok şanslı. Burada bir şey üretmekten dolayı çok mutlular."

Robot yapma eğitimi aldığı için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Ahmet Faruk Altıkardeş ise "Burada robotları kodlamayı, kod yazmayı ve robotları yapmayı öğreniyoruz. Örneğin son robotumu ahşap parçaları birleştirerek yaptım. Robotumuza bir enerji kaynağı bağladım. Enerji kaynağı motorumu çalıştırarak robotumun tekerleklerinin dönmesini sağladı. Tekerlekler dönünce de arabam çalışmış oldu. İlerideki hayalim insanların hayatlarını kolaylaştırabilecek robotlar yapmak; fakat bence bu robotlar insanların her işini yapıp tembelliğe sebep olmamalı. Bu yüzden insanların yapmakta zorlandığı zor işler için bir robot tasarlamak istiyorum" dedi.

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