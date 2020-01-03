MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri7 yaşındaki çocuk AirPods yuttu, hastanelik oldu
GeriTeknoloji 7 yaşındaki çocuk AirPods yuttu, hastanelik oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

7 yaşındaki çocuk AirPods yuttu, hastanelik oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 yaşındaki çocuk AirPods yuttu, hastanelik oldu

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods bu kez çok farklı bir şekilde gündeme geldi. Gürcistan'da yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk, AirPods kulaklığı yuttu, soluğu hastanede aldı.

Gürcistan'da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir çocuk, ilginç bir olayın öznesi olarak haberlere konu oldu. Çocuğun ebeveynleri, hediye olarak çocuklarına AirPods aldı ve kutusundan çıkardıktan sonra çocuk kulaklıklardan birini yuttu. Çocuğun ebeveynlerine göre çocuk elbette kulaklığı yutmak istememişti, ancak kulaklığı ağzına neden aldığı sorusu yanıtını bulamadı.

İlginçtir ki bu çocuk, AirPods yutan ilk insan değil. Daha önce de, geçen Mayıs ayında Tayvan'da bu kez yetişkin bir adam kulaklıklarından birini yutmuştu. 

7 yaşındaki çocuk AirPods yuttu, hastanelik oldu

Çocuğun karnında bir AirPods olduğunu X-Ray sayesinde ortaya çıkaran doktorlar çocuğun hayati bir tehlikesinin olmadığını belirtti. Doktorların belirttiğine göre 7 yaşındaki çocuk AirPods’u doğal yollarla çıkaracak.

Uzay teknolojisiyle geliştirilen ayakkabı: Adidas Ultraboost 20Yeni yıla girerken adidas 2020’nin yeni performans ayakkabısını satışa sundu. Performansını daha iyiye taşımak ve ayaklarında en son teknolojiyi görmek isteyenlerin modeli olarak tanıtılan Ultraboost 20 ile sporun geleceğine ışık tutan marka, ilk ürününde astronotların dayanıklılığından ilham aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile ortaklığıyla geliştirilen modelin ardından, yeni ürünlerin geliştirilmesi için Boost teknolojisi uzaya gönderilecek. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle