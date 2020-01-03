7 yaşındaki çocuk AirPods yuttu, hastanelik oldu

Gürcistan'da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir çocuk, ilginç bir olayın öznesi olarak haberlere konu oldu. Çocuğun ebeveynleri, hediye olarak çocuklarına AirPods aldı ve kutusundan çıkardıktan sonra çocuk kulaklıklardan birini yuttu. Çocuğun ebeveynlerine göre çocuk elbette kulaklığı yutmak istememişti, ancak kulaklığı ağzına neden aldığı sorusu yanıtını bulamadı.



İlginçtir ki bu çocuk, AirPods yutan ilk insan değil. Daha önce de, geçen Mayıs ayında Tayvan'da bu kez yetişkin bir adam kulaklıklarından birini yutmuştu.



Çocuğun karnında bir AirPods olduğunu X-Ray sayesinde ortaya çıkaran doktorlar çocuğun hayati bir tehlikesinin olmadığını belirtti. Doktorların belirttiğine göre 7 yaşındaki çocuk AirPods’u doğal yollarla çıkaracak.