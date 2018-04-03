Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji >7 Milyar TL tahsilat ile yüzde 103 büyüdü

    7 Milyar TL tahsilat ile yüzde 103 büyüdü

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından sunulan online tahsilat sistemi Netahsilat, 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de sanal pos hizmeti veren 21 bankanın sanal pos entegrasyonunu tek ekrandan sağlayan Netahsilat, 2017 yılında 7 milyar TL tahsilat hacmine ulaşarak %103 büyüdü.

    Web üzerinden hem taksitli hem tek çekim kredi kartı tahsilatı yapılabilmesini sağlayan Netahsilat, 2017’de müşteri sayısını da 716’ya yükseltti. Bu dönemde 3D sistemi ile ödeme işlemlerinde önemli bir artış yakalandı ve 3D ödemeleri %54,6’lık artışla 3.86 Milyar TL’ye ulaştı.

    Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akif Şimşek; “Netahsilat, iş birliği yaptığı bankalarla uyum içinde çalışarak müşterilerine hızlı, kolay ve güvenilir tahsilat yapabilme imkânı sunuyor. Bu sayede müşterileri, bayi, tüketici ve abone ilişkilerini daha güçlü bir şekilde yönetebiliyor. SMS ve e-posta ile tahsilat, farklı döviz cinsleri üzerinden ödeme, 3D güvenlikli ödeme ve çok dilli sistem gibi pek çok özelliği bir arada barındıran Netahsilat, her bir müşterisi için özel çözümler sağlıyor” şeklinde konuştu.

    Netahsilat 2017 verilerine göre; Türkiye’de tüketiciler taksitli ödemeye ilgi göstermeye devam ediyor. Bununla birlikte, hizmet, güvenlik, servis vb. alanlarda faaliyet yürüten şirketlerin online tahsilata geçmeleri ve her ay otomatik kart tahsilatı yapmaları dolayısıyla tek çekim işlemler de artıyor.

    Öte yandan ödemeler için mobil cihaz kullanımında da artış yaşandı. 2017’de Netahsilat üzerinden yapılan işlemlerde desktop cihaz kullanımı %73,7; mobil cihaz kullanımı ise %26,3 oldu.

    Etiketler: uygulama , teknoloji
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri