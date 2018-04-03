7 Milyar TL tahsilat ile yüzde 103 büyüdü

Web üzerinden hem taksitli hem tek çekim kredi kartı tahsilatı yapılabilmesini sağlayan Netahsilat, 2017’de müşteri sayısını da 716’ya yükseltti. Bu dönemde 3D sistemi ile ödeme işlemlerinde önemli bir artış yakalandı ve 3D ödemeleri %54,6’lık artışla 3.86 Milyar TL’ye ulaştı.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akif Şimşek; “Netahsilat, iş birliği yaptığı bankalarla uyum içinde çalışarak müşterilerine hızlı, kolay ve güvenilir tahsilat yapabilme imkânı sunuyor. Bu sayede müşterileri, bayi, tüketici ve abone ilişkilerini daha güçlü bir şekilde yönetebiliyor. SMS ve e-posta ile tahsilat, farklı döviz cinsleri üzerinden ödeme, 3D güvenlikli ödeme ve çok dilli sistem gibi pek çok özelliği bir arada barındıran Netahsilat, her bir müşterisi için özel çözümler sağlıyor” şeklinde konuştu.

Netahsilat 2017 verilerine göre; Türkiye’de tüketiciler taksitli ödemeye ilgi göstermeye devam ediyor. Bununla birlikte, hizmet, güvenlik, servis vb. alanlarda faaliyet yürüten şirketlerin online tahsilata geçmeleri ve her ay otomatik kart tahsilatı yapmaları dolayısıyla tek çekim işlemler de artıyor.

Öte yandan ödemeler için mobil cihaz kullanımında da artış yaşandı. 2017’de Netahsilat üzerinden yapılan işlemlerde desktop cihaz kullanımı %73,7; mobil cihaz kullanımı ise %26,3 oldu.