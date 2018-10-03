5xx server hatası nedir?
5xx server hatası İnstagram uygulamasıyla gündeme geldi. Ana sayfada 5xx server yazısıyla karşılaşan kullanıcılar, bu hatanın ne anlama geldiğini sorguluyor. Peki, 5xx server nedir?
5xx Server Error hatası aslında daha önce de birçok farklı web sitesinde karşılaşılabilen bir hata. Bu hata doğrudan sunucu kaynaklı bir hataya işaret ediyor. Yani esasında bununla birlikte kullanıcı tarafından kaynaklanan herhangi bir problem olmadığı ortaya çıkıyor. Çok nadirde olsa internet hızının yavaş veya yetersiz olması nedeniyle çıkabilmekte. Bugün oluşan hata instagram sunucuları kaynaklı ya da portlar kaynaklı oluşan bir sorun. Erişim sorunu bazı bölgelerde tamamen bazı bölgelerde de ara ara bu sorunla karşılaşılıyor.
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