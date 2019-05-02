5xx server error nedir?
5xx server error hatası sosyal medya uygulamalarına ulaşmak isteyen vatandaşların karşılaştığı uyarılar arasında yer aldı. İnstagram'a erişmek isteyen vatandaşların karşılarına çıkan 5xx server error hatası, detayları ile birlikte sorgulanmaya başlandı. Peki, 5xx server nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
5xx server error hatası, birçok internet kullanıcısının araştırdığı hata kodu olmaya devam ediyor.
5xx Server Error hatası aslında daha önce de birçok farklı web sitesinde karşılaşılabilen bir hata. Bu hata doğrudan sunucu kaynaklı bir hataya işaret ediyor. Yani esasında bununla birlikte kullanıcı tarafından kaynaklanan herhangi bir problem olmadığı ortaya çıkıyor. Çok nadir de olsa internet hızının yavaş veya yetersiz olması nedeniyle çıkabilmekte. Bugün oluşan hata instagram sunucuları kaynaklı ya da portlar kaynaklı oluşan bir sorun. Erişim sorunu olan bazı bölgelerde de ara ara bu sorunla karşılaşılıyor.
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