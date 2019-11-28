5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı kapılarını açıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı kapılarını açıyor
GeriTeknoloji 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı kapılarını açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
28.11.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı kapılarını açıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı kapılarını açıyor

BA-Works’ün düzenlediği 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı 3 Aralık 2019 tarihinde iş analizi ekosisteminin fikir liderlerini bir araya getiriyor. Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA’in de katılımıyla gerçekleşecek ve tam gün süren konferans boyunca global iş analizi evreninin gündemi masaya yatırılacak. BAistanbul, iş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği gibi sektörel konuların yanı sıra bu yıl Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi, zihinsel farkındalık gibi konuları temel alan sıra dışı oturumlarıyla da dikkat çekiyor.

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk ve en büyük uluslararası analizi konferanslarını gerçekleştiren BA-Works, 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı’nı 3 Aralık 2019 Salı günü,  Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenliyor. Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA’nın (International Institute of Business Analysis) destek verdiği konferans, “Yeni Nesil İş Analizi” sloganıyla teknoloji profesyonelleri ve farklı sektörlerden üst düzey yöneticileri bir araya getirecek. 

Global iş analizi ekosistemine mentor ve fikir lideri olarak destek veren IIBA Başkanı ve CEO’su Ken Fulmer, goCX Yönetici Ortağı Michel Stevens gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı platform her yıl olduğu gibi iş analizi evreninin gündemini ele alırken, bu yıl sıra dışı içeriğiyle de dikkat çekiyor. 

Varoluşçuluk, tasarım odaklılık ve iş analizi

İş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği, dijital dönüşüm ve inovasyon, veri temelli iş analizi, çevik iş analizi dünyasında tasarımcı ruhun önemi ve varoluşçuluk ile müşteri memnuniyeti için çalışan deneyiminin artırılması gibi yenilikçi konular, bu yılki BAistanbul’un ana temaları olarak ön plana çıkıyor. 

İlham veren konuşmacılar BAistanbul’da

BAistanbul Konferansı, ilham veren konuşmacıları ve farklı oturum konularıyla her sektör ve iş alanından profesyonele hitap eden bir program sunuyor. Konferansın düzenleyicisi BA-Works’ün Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı’nın Proje Yöneticisi ve Hayat Koçu Natallia Iskortseva ile birlikte sunacağı spiritüelizm temelli Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi, platformun ufuk açıcı oturumlarından… Yayıcı ve Iskortseva, iş analizinde tasarım odaklı düşünmeyi uygularken, mindfulness, meditasyon gibi spiritüel pratikler aracılığıyla sezgileri harekete geçirmeye odaklanan bir atölye sunacaklar. 

Heavy Metal dünyasından Lego’nun oyun alanına

Eski bir heavy metal gitaristi olan ve kendisini “Müşteri Deneyimi Rock Yıldızı” olarak tanımlayan James Dodkins de “Rock Yıldızları için Kurallar” başlıklı ilginç bir keynote konuşması sunacak. Çıkardığı albümlerle müzik kariyerinde pek çok ödül almış olan Dodkins, iş yaşamında bir yıldız gibi davranarak müşteri deneyiminin rockstar’ı olmanın yollarını paylaşacak. 

Profesyonellerin zihinsel farkındalığı ve yaratıcılığını artırmaya odaklanan konuşmalardan ikisini ise Lego Serious Play Uzmanları Andrej Guštin ve Jaka Oman sunacaklar. Hem çocuklar hem de yetişkinlerin yaratıcılıklarını ön plana çıkaran en önemli oyunlardan biri olan Lego’nun prensiplerini iş dünyasına uygulamaktan yola çıkan bu iki oturum, dijital çözüm tasarımında Lego’nun inovatif yönünden yararlanmak isteyen profesyonellere ilham olacak.    

Türkiye ve uluslararası iş dünyasının önde gelen tasarım ve teknoloji firmalarından üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı’nda katılımcılar, tam gün süren oturum ve atölyeleri izlemenin yanı sıra farklı sektörlerden karar vericilerle işbirlikleri geliştirme fırsatı da yakalayacaklar.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle