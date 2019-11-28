5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı kapılarını açıyor
BA-Works’ün düzenlediği 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı 3 Aralık 2019 tarihinde iş analizi ekosisteminin fikir liderlerini bir araya getiriyor. Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA’in de katılımıyla gerçekleşecek ve tam gün süren konferans boyunca global iş analizi evreninin gündemi masaya yatırılacak. BAistanbul, iş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği gibi sektörel konuların yanı sıra bu yıl Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi, zihinsel farkındalık gibi konuları temel alan sıra dışı oturumlarıyla da dikkat çekiyor.
Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk ve en büyük uluslararası iş analizi konferanslarını gerçekleştiren BA-Works, 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı’nı 3 Aralık 2019 Salı günü, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenliyor. Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA’nın (International Institute of Business Analysis) destek verdiği konferans, “Yeni Nesil İş Analizi” sloganıyla teknoloji profesyonelleri ve farklı sektörlerden üst düzey yöneticileri bir araya getirecek.
Global iş analizi ekosistemine mentor ve fikir lideri olarak destek veren IIBA Başkanı ve CEO’su Ken Fulmer, goCX Yönetici Ortağı Michel Stevens gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı platform her yıl olduğu gibi iş analizi evreninin gündemini ele alırken, bu yıl sıra dışı içeriğiyle de dikkat çekiyor.
Varoluşçuluk, tasarım odaklılık ve iş analizi
İş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği, dijital dönüşüm ve inovasyon, veri temelli iş analizi, çevik iş analizi dünyasında tasarımcı ruhun önemi ve varoluşçuluk ile müşteri memnuniyeti için çalışan deneyiminin artırılması gibi yenilikçi konular, bu yılki BAistanbul’un ana temaları olarak ön plana çıkıyor.
İlham veren konuşmacılar BAistanbul’da
BAistanbul Konferansı, ilham veren konuşmacıları ve farklı oturum konularıyla her sektör ve iş alanından profesyonele hitap eden bir program sunuyor. Konferansın düzenleyicisi BA-Works’ün Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı’nın Proje Yöneticisi ve Hayat Koçu Natallia Iskortseva ile birlikte sunacağı spiritüelizm temelli Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi, platformun ufuk açıcı oturumlarından… Yayıcı ve Iskortseva, iş analizinde tasarım odaklı düşünmeyi uygularken, mindfulness, meditasyon gibi spiritüel pratikler aracılığıyla sezgileri harekete geçirmeye odaklanan bir atölye sunacaklar.
Heavy Metal dünyasından Lego’nun oyun alanına
Eski bir heavy metal gitaristi olan ve kendisini “Müşteri Deneyimi Rock Yıldızı” olarak tanımlayan James Dodkins de “Rock Yıldızları için Kurallar” başlıklı ilginç bir keynote konuşması sunacak. Çıkardığı albümlerle müzik kariyerinde pek çok ödül almış olan Dodkins, iş yaşamında bir yıldız gibi davranarak müşteri deneyiminin rockstar’ı olmanın yollarını paylaşacak.
Profesyonellerin zihinsel farkındalığı ve yaratıcılığını artırmaya odaklanan konuşmalardan ikisini ise Lego Serious Play Uzmanları Andrej Guštin ve Jaka Oman sunacaklar. Hem çocuklar hem de yetişkinlerin yaratıcılıklarını ön plana çıkaran en önemli oyunlardan biri olan Lego’nun prensiplerini iş dünyasına uygulamaktan yola çıkan bu iki oturum, dijital çözüm tasarımında Lego’nun inovatif yönünden yararlanmak isteyen profesyonellere ilham olacak.
Türkiye ve uluslararası iş dünyasının önde gelen tasarım ve teknoloji firmalarından üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan 5’inci Uluslararası BAistanbul Konferansı’nda katılımcılar, tam gün süren oturum ve atölyeleri izlemenin yanı sıra farklı sektörlerden karar vericilerle işbirlikleri geliştirme fırsatı da yakalayacaklar.
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