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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.03.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

'5G'yi kontrol eden küresel güç olacak'

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'5G'yi kontrol eden küresel güç olacak'

China Market Research Group Genel Müdürü Shaun, "Kim 5G'yi, telefonu ve interneti kontrol ederse küresel güç olacak." dedi.

Bursa'da Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan "The End of Cheap China" (Ucuz Çin'in Sonu) ve The End of Copycat China (Taklitçi Çin'in Sonu) kitaplarının yazarı China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl içinde Çin'in taklit ürünler üreten bir ülkeden kendi ürünlerini üreten bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Mobil hizmetlerde son 3-5 yılda Çin'in inovasyonda öne geçtiğini savunan Shaun, "Bunun kanıtı ise Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı Çin'in mesajlaşma uygulaması olan 'WeChat'i kopya etmeliyiz' açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

Shaun, şu anda yapay zeka konusunda dünyada savaş yaşandığını dile getirdi. Çin'in bu mücadeledeki yerine değinen Shaun, şöyle devam etti:

"Bunun iki nedeni var. Birincisi, Çinli iki teknolojik firma Alibaba ve Tencent şu anda tarihte hiç olmadığı kadar bireysel tüketiciler üzerine veriye sahip. WeChat ile arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz, taksi çağırıyorsunuz, yemek sipariş ediyorsunuz, doktor randevusu alıyorsunuz. Dolayısıyla bütün hayatınız Alibaba ve Tencent şirketlerinin online sistemleri tarafından biliniyor. Çok fazla kullanıcı bilgisine sahipler. İkinci konu ise Çin hükümeti yapay zekada dünya lideri olmak istiyor. Bir tarafta size destek veren bir hükümet, bir tarafta ise çok büyük bir bilgiyi elinde tutan Çinli özel şirketler var. Dolayısıyla kim bu kadar veriyi kontrol ederse o yapay zeka savaşını kazanacak ve bu da şu anda Çin gibi görünüyor."

"Yeni teknolojinin karanlık yüzü"

Shaun, bu teknolojinin sahip olduğu avantajların yanında bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Yapay zeka teknolojisinin hayatı kolaylaştıran bir tarafı olduğunu anlatan Shaun, "Mesela evden hiç çıkmadan günlük ihtiyaçlarınızı bu sistemle karşılayabilirsiniz ama işin karanlık tarafı da şu ki birkaç şirket sizin hakkınızda çok fazla bilgiye sahip oluyor. Ayrıca hükümet her yere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla çok kısa bir sürede sizi tanıyabiliyor. Bu yüzden kişisel özgürlüklerinizi kaybediyorsunuz. Ben açıkçası bu kadar fazla verinin birkaç şirket tarafından tutulmasından rahatsızlık duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son dönemde Çin ile ilişkileri geliştirme anlamında önemli bir fırsata sahip olduğunu belirten Shaun, bu durumda Çin'in Türkiye'ye daha fazla ekonomik yatırım yapmak isteyeceğini dile getirdi. Shaun, ayrıca Türkiye'nin Çinli turistler için çok önemli bir durak noktası olabileceğini vurguladı.

Shaun Rein, Çin ile ABD arasında yaşanan süreci sadece "ticaret savaşı" olarak görmediğini aktardı.

ABD'nin Çin'in büyümesini durdurmak istediğini öne süren Shaun, "Bu yüzden Huawei'nin peşindeler çünkü kim 5G'yi, telefonu ve interneti kontrol ederse küresel güç olacak. Çin ve ABD arasındaki gerilimden endişe ediyorum çünkü bu sadece ticarette değil askeri alanda da tansiyonun yükselmesine neden olabilir." diye konuştu.

Yapay zekanın bazı mesleklerin sonunu getireceğine vurgu yapan Shaun, buna rağmen her teknolojik gelişmede olduğu gibi yeni fırsatlar ortaya çıkaracağını da sözlerine ekledi.

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