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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Taner Tüzün / Nürnberg (DHA)
13.07.2018 - 06:37, Son Güncelleme:

5Gye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnbergte buluştu

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5Gye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnbergte buluştu

Nürnbergte bir araya gelen dijital dünyanın uzmanları, 5G için yeni kullanım alanlarının açılabilmesini sağlamak amacıyla, telekomünikasyon şirketlerinin düşünce tarzını değiştirmeleri ve şebekelerini ve kullandıkları frekans bantlarını diğer endüstrilere daha kolay açmaları gerektiği üzerinde fikir birliği sağladılar.

Dünya genelinde 60dan fazla ülkeden 120 telekomünikasyon şirketinin 400den fazla yönetici ve uzmanları, Nürnberg’de telekomünikasyon ve internet iletişim dünyasının bugünü ve yarınını tartıştı ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirdiler.

Konferans açılışında SIGOS CEOsu Adil Kaya teknolojik gelismelerin dijitalleşmeyle birlikte özellikle insan yaşam kalitesinin artırmak için inanılmak büyük bir potansiyal taşıdığını ve bunun kullanılması gerektiğini belirtti.

Açılışa katılan Nürnberg uzman ve yöneticileri, mobil ve internet denildiğinde önce insan ve insan yaşamının ön plana alınması gerektiğini söylerken, yeni teknolojik gelişmelerle bazı işlerin insansız yapılabileceği planlanıyorsa, önce politikacılarla başlanılmasının, politikacısız bir politik yaşamanın iyi bir deneyim olabileceğini söylediler.

Konferansta kablosuz iletişimin internet ile birleşmesi üzerine gelecek beş yılda ne gibi ürünlerin oluşacağı konusunda bir açık oturum gerçekleştirildi. Kayanın yönettiği oturuma Fransanın GSM dünyasının önde gelen kurumlarından ETSI ve 3GPP CTOsu Adrian Scrase, Dr Colin Willcock, Dr Klaus Vedder ve Wolfgang Wemhoff katıldılar.

Adrian Scrase, 5G teknolojisinin mühendis çalışmalarının sorun olmadığı ve adım adım gerçekleştirilmekte olduğunu bildirdi. Panelde genel düşünce teknolojinin faydalarından henüz yeni yararlanmaya başlanılan bugünlerde, 5Gye çok yüksek beklentilerin yüklenmesinin normal karşılanması gerektiğini, özellikle cep telefon kullanımında emniyetin yani özel yaşamla ilgili gizliliğin gittikçe azaldığı algısı oluştuğundan, müşterilerin güven sorunu yaşadığını ve bunun da akıllı telefonlar üzerinden sunulan yeni hizmetlerin az kullanılmasına yol açtığını belirtti.

5Gye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnbergte buluştu

Panelistler, 5G yeni kullanım alanlarının açılabilmesi için de telekomünikasyon şirketlerinin düşünce tarzını değiştirmeleri ve şebekelerini ve kullandıkları frekans bantlarını diğer endüstrilere daha kolay açmaları gerektiği üzerinde fikir birliği sağladılar.

Panel kapsamında, potansiyel kullanım alanlarının çok geniş olduğu, bütün yaşam alanlarını kaplayacak sensörlerin geliştirilmesi, insan sağlığı hizmetlerinde çağ atlatacak gelişmelerden kendi başına üretim yapan fabrikalara kadar endüstrinin her alanında değişimler olacağı beklentileri üzerinde de konuşuldu.

Katılımcılar ayrıca 5Gnin ekonomiyi genişleteceği öngörüsünde de bulunurken, söz konusu değişimlerin gelecek 10 yıl içerisinde günlük yaşamı da önemli ölçüde etkileyeceğinin üzerinde durdu.

Adil Kaya konuya ilişkin şöyle konuştu:

Telekomünikasyon genel ekonomiyle artık bir bütün ve bu birleşik dijital dünya, insanlık tarihine makineleşme ya da elektrik gibi büyük bir sıçrama getiriyor. Dijital iletişim içinde olmak artık birey ve şirketler için yaşamsal bir olgu, engelleme yerine bunun teşvik edilmesi gerekiyor.

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