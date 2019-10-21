“5G’nin geleceğini küresel iş birlikleri inşa edecek”

Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu yaptığı açıklamada, “5G’de büyük ilerleme kaydettik. Ancak 5G’den en iyi şekilde yararlanmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. 5G, 4G’den sadece daha hızlı bir ağ yapısı değil; hayatımızda tamamen farklı bir rol oynayacak bir gelişme. Sektör olarak, gelecekteki gelişimi sürdürmek için hepimizin yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var” dedi.

5G yayılımı dünya çapında hızlanıyor

Standartlar belirlendikten kısa süre sonra, 5G şebekeleri 4G'den çok daha hızlı bir şekilde büyük ölçekli ticari yaygınlığa ulaştılar. Şimdiye kadar 20'den fazla taşıyıcı firma, toplam 40 ticari 5G ağını devreye aldı. Yıl sonuna kadar dünya çapında 60'tan fazla 5G ticari ağının aktif olması bekleniyor.

5G kullanıcı deneyimini hiç olmadığı kadar güçlendiriyor. İl kez Güney Kore'de ticari 5G ağını hayata geçiren yerel taşıyıcılar, altı aydan kısa sürede 3,5 milyondan fazla 5G abonesi kazandı. Bu büyümenin çoğu, 5G destekli AR / VR ve 360 derece HD spor yayıncılığı gibi yeni hizmetler sayesinde gerçekleşti. 5G'nin ilk uygulayıcıları arasında veri tüketimi, yalnızca bu hizmetlerle, ayda 1,3 GB seviyesine ulaşarak yaklaşık üç kat artmış oldu.

Taşıyıcılar bu dönemde ayrıca, artan veri tüketiminin ötesinde daha fazla gelir akışı da sağlıyorlar. Örneğin, Güney Koreli havayolu şirketi LG U +, premium veri planlarının bir parçası olarak 5G destekli VR / AR servislerini piyasaya sundu. 5G hizmetinin başlamasından sadece üç ay sonra, premium abone oranı yüzde 3,1'den yüzde 5,3'e yükseldi.

Farklı sektörler, endüstriyel 5G uygulamalarıyla yeni değerler elde ediyorlar. Ken Hu bu gelişmeyle ilgili oalrak, "Gelişmiş mobil geniş bant, eğlence ve üretim için 5G uygulamaları günden güne artıyor. Gelecekte ne tür uygulamalar göreceğimizi kesin olarak söyleyemeyiz, ancak şu anda her sektörün 5G teknolojisinden faydalanacağı açık.”

Spektrum ve siteler için uygun politikalar

Ken Hu, spektrum kaynaklarının, özellikle de spektrumun maliyet ve kullanılabilirliğinin, taşıyıcılar için en önemli ileriye dönük engellerden biri olduğunu belirtti: “Hükümetlerin taşıyıcılara daha fazla spektrum kaynağı sağlayabileceğini ve daha esnek fiyatlandırma modellerini göz önünde bulundurabileceğini umuyoruz. Bu, 5G ağlarını piyasaya sürdüklerinde taşıyıcılar üzerindeki ilk CAPEX yükünü azaltacaktır.”

Ken Hu ayrıca, hükümetlerin 6GHz spektrum bantlarının iyi bir başlangıç noktası olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yeni spektrum taleplerini karşılamayı aktif olarak planlamalarını önerdi.

Ken Hu, “Sektörümüzün site kaynakları için daha fazla desteğe ihtiyacı var. Maliyetler hala çok yüksek ve site kaynaklarının kullanılabilirliği her zaman talebin altında kalıyor. Düzenleyiciler, paylaşım için daha fazla kamu altyapısı açarak ve inşaat konusunda rehberlik sağlayarak durumu hızlandırmalı ve iyileştirmeli” dedi.

Sektörler arası iş birliğinin genişletilmesi

Ken Hu, sektörler arası iş birliğinin önemini şöyle vurguladı; “Dikey endüstri bilgisi, kullanım durumları ve iş durumunun gelişimi konusunda hala bazı zorluklar yaşıyoruz. Bu nedenle yenilikleri birlikte yapmamız gerekiyor. Açık fikirli olmamız halinde, gerçek sorunları tanımlamak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, 5G'nin gücünü açığa çıkarmamızı kolaylaştıracak. Her ülkenin kendi ekonomik gücü var. Odaklanabileceğimiz alanlar ve 5G teknolojisini her ülkenin rekabetçiliğini arttırmak için sektöre özel çözümlerle birleştiriyoruz.”

Huawei, sektörler arası inovasyonu ve daha fazla bölgesel iş birliğini teşvik etmek için, ilk 5G Avrupa Ortak İnovasyon Merkezini Zürih'te açtı. Huawei ve Sunrise iş birliği ile hayata geçirien merkez, Avrupa şirketlerinin sektörler arasında birlikte çalışmasına ve sektöre özel 5G çözümleri geliştirmelerine yardımcı olan bir inovasyon platformu olarak hizmet vermeye başladı.