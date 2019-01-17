5G'li Xiaomi Mi Mix 3'ün çıkış tarihi belli oldu
Çinli Xiaomi'nin 5G teknolojisini destekleyen yeni telefonu Xiaomi Mi Mix 3'ün duyurulma tarihi belli oldu. İşte Çinlilerin yeni oyuncağının muhtemel özellikleri ve karşımıza çıkacağı o tarih...
Xiaomi Mi Mix 3 için geri sayım başladı. Çinli şirket, yeni telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nin gerçekleştirileceği günlerden biri olan 24 Şubat'ta dünyaya duyuracak. Şirketin ilk 5G teknolojili telefonu olması beklenen ve bu bakımdan Çinlilerin üzerinde ayrıca durduğu Xiaomi Mi Mix 3, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor.
Cihazın içerisine bakıldığında X50 LTE modemi dikkat çekiyor ve 5G hızını telefona bu modem sunacak. Bunun anlamı ise şu: Cihaz, 5G'yi kullandığında 2 Gbps indirme hızına ulaşabilecek. Evlerimizde kullandığımız internet hızını bile aşabilecek bir tablo söz konusu.
Ancak Xiaomi Mi Mix 3'ün tüm modelleri 5G'yi desteklemeyecek. 5G'li olan modellerin özel renk seçenekleriyle satışa sunulma ihtimali de söz konusu. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir durum yok.
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