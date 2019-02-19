5G'li telefonlara bir yenisi ZTE'den geliyor
Çinli şirket ZTE, 5G desteğine sahip akıllı telefonunu önümüzdeki hafta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.
Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kala yeni telefonlarını duyuracak olan ZTE'nin Blade adındaki serisini tanıtacağı beklenirken sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüyle beraber Axon modelini kullanıcılarına sunacağını duyurdu. 5G desteğine sahip olan bu modelin ZTE Axon Pro 10 ismiyle gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda Geekbench üzerinde ortaya çıkan ZTE A2020 Pro'nun ZTE Axon Pro 10 olduğu iddia ediliyor. Snapdragon 855 işlemciye sahip olan bu model Mobil Dünya Kongresi ile birlikte kullanıcılara kavuşacak. Bu telefonun aynı zamanda 5G desteğine sahip olmayan modelininde tanıtılması bekleniyor.
Aynı zamanda Blade 10 ve V10 Vita adındaki modellerinde duyurulacağı söylenirken Axon Pro 10'un 6GB RAM ve Android Pie işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.
5G versiyonun diğer modellerden daha pahalı olacağı kesin gözle bakılırken bu modellerin 2019 yılının ilk yarısı bitmeden tanıtılacağı öngörülüyor.
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