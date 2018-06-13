5G'li telefonlar seneye satışa çıkıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.06.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

5G'li telefonlar seneye satışa çıkıyor!

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5G'li telefonlar seneye satışa çıkıyor!

Ericsson'un yayınlanan son Mobilite Raporu, 5G’ye ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) geçmiş tahminleri de geçen yüksek büyüme hızına odaklanıyor. Kasım 2017’den bu yana hücresel IoT bağlantıları tahmini neredeyse iki katına çıktı. Çin’de devam eden kullanım artışıyla birlikte, bağlantı artışının 2023 yılında 3,5 milyara ulaşması bekleniyor.

2018'in sonları ile 2019'un ortası arasında 5G'yi piyasaya sürmeyi planlayan ABD'li tüm büyük operatörlerle birlikte, Kuzey Amerika'nın 5G’ye öncülük etmesi bekleniyor. 2023 sonunda, Kuzey Amerika'daki tüm mobil aboneliklerin yüzde 50'sine yakınının, Kuzey Doğu Asya'nın yüzde 34'ünün ve Batı Avrupa'nın yüzde 21'inin 5G’li olacağı tahminler arasında yer alıyor.

Küresel boyutlu büyük 5G kurulumları 2020 itibariyle bekleniyor. Ericsson, 2023 yılı sonuna kadar geliştirilmiş mobil geniş bant için 1 milyardan fazla 5G aboneliği öngörüyor ve bu rakam tüm mobil aboneliklerin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

10 saat kesintisiz HD video yayını izlenebilecek

Mobil veri trafiğinin, 2023 yılına kadar ayda 107 exabyte (EB) değerine ulaşarak sekiz kat artacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, dünya çapında her mobil abonenin 10 saat boyunca full HD video yayını izleyebilmesi anlamına geliyor. 2023 itibariyle, dünya genelindeki mobil veri trafiğinin yüzde 20'sinden fazlasının 5G ağları tarafından taşınması bekleniyor. Bu, bugünün toplam 4G / 3G / 2G trafiğinden 1,5 kat daha fazla.

Mobil geniş bant ve kablosuz erişim üzerinden önceki mobil erişim teknolojilerinde olduğu gibi ilk olarak yoğun kentsel alanlarda 5G'nin devreye girmesi bekleniyor. Diğer kullanım alanları ise otomotiv, üretim, kamu hizmetleri ve sağlık gibi sektörlerden olacak.

Ericsson'un Ağ Teknolojilerinden sorumlu Yönetici Başkanı Fredrik Jejdling: “2018, hücresel IoT'nin ve 5G ağlarının ticari hale geldiği bir yıl. Bu teknolojiler, yaşamlarımızı etkileyerek endüstrileri dönüştürecek yeni yetenekler vaat ediyor. Bu değişim ancak, endüstri oyuncularının ve regülatörlerin frekanslar, standartlar ve teknoloji alanlarında ortak hareketiyle hızlanacak.”

5G destekli akıllı telefonlar 2019’da gelecek

Birinci nesil, 5G veriye özel cihazların, 2018'in ikinci yarısından itibaren piyasaya çıkması bekleniyor. Orta bantlarda 5G'yi destekleyen ilk ticari akıllı telefonların önümüzdeki yılın başında çıkması beklenirken, 2019'un ortasına kadar çok yüksek spektrumlu bantların desteklenmesi bekleniyor.

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