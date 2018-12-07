5G'li telefon görüntülendi: İşte karşınızda Xiaomi Mi Mix 3

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.12.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

5G'li telefon görüntülendi: İşte karşınızda Xiaomi Mi Mix 3

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5G'li telefon görüntülendi: İşte karşınızda Xiaomi Mi Mix 3

Geleceğin internet standardı 5G yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin 5G destekli yeni telefonu Xiaomi Mi Mix 3 çalışırken görüntülendi.

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 2019’un ilk çeyreğinde 5G destekli bir versiyonu da geliyor. 2019’un başında 5G desteğiyle gelecek nadir hatta bir ihtimalle ilk model olacak kızaklı akıllı telefon, gücünü yeni tanıtılan 7 nm Snapdragon 855 işlemciden alacak. 

Snapdragon‘un yeni nesil amiral gemisi ile gelecek olan 10 GB RAM‘lı Mi Mix 3 modeli ile birlikte kullanıcılar 2 Gbps indirme hızına ulaşabilecekler. Tabiri caizse hücresel veri hızıyla kullanıcıların aklını alacak olan teknoloji devi, 5G teknoloji ile birlikte oldukça iddialı geliyor.

Çin Mobil Ortağı Konferans Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte canlı olarak görüntülenen 5G ile çalışan Mi Mix 3′ün 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

5Gli telefon görüntülendi: İşte karşınızda Xiaomi Mi Mix 3

6.4 inç boyutundaki AMOLED ekranın üzerine kurulan Xiaomi Mi Mix 3 yüzde 93’lük ekran kasa oranıyla da oldukça dikkat çekiyor. Full HD+ çözünürülüğü ile kaliteli diyebileceğimiz bir ekran deneyimi vaat eden Mix 3’ün ekranı ise 2340x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.

10 nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 845 ve Snapdragon 855 (5G’li versiyonu) işlemcisinden gücünü alan akıllı telefona, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 630 GPU veriyor. Mi Mix 3 modelindeki bu işlemciye ise 6/ 8/10 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GBdahili depolama alanı eşlik ediyor.

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