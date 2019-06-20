5G'de endüstrinin doğru varsayılan yanlışlar

Şu ana kadarki en geniş kapsamlı tüketici beklenti çalışmalarından biri olarak güvenilir araştırma sonuçlarıyla desteklenen rapor, 5G'nin tüketicilere yarar sağlama potansiyeline bakıyor ve bunlarla ilgili dört yaygın endüstri efsanesini çürütüyor:

- 5G, tüketicilere kısa vadeli faydalar sunmuyor.

- 5G için gerçek bir kullanım senaryosu yok ve 5G’de bir ücret farkı olmayacak.

- Akıllı telefonlar 5G için “tek çözüm” olacak: beşinci nesil hizmet sunmanın tek ve sihirli çözümü.

- Mevcut kullanım miktarı gelecekteki 5G talebini öngörmek için kullanılabilir.

Çalışmanın temel bulguları arasında, 5G’nin özellikle her 10 akıllı telefon kullanıcısından altısının kalabalık alanlarda ağ sorunlarıyla karşı karşıya olduğu mega kentler için kentsel ağ yoğunluğunun gidermesine dair beklentileri yer alıyor. Araştırmaya katılanlar ayrıca 5G'nin piyasaya sürülmesiyle daha fazla ev genişbant seçeneğinin olacağını düşünüyorlar.

Rapor, tüketicilerin 5G için ek bir ücret ödemeye olmadıklarına dair genel kanının gerçeği yansıtmadığını da ortaya koyuyor. Akıllı telefon kullanıcıları beşinci nesil hizmetler için yüzde 20 ek ücret ödemeye hazır olduklarını, 5G’ye ilk geçeceklerin yarısının ise yüzde 32 daha fazla ücret ödeyebileceklerini ifade ediyor. Bununla birlikte, ek ücret ödemeye istekli olanlara bakıldığında, her 10 kişiden dördü, sürekli olarak alabilecekleri yüksek bir internet hızına ek olarak yeni kullanım durumları, yeni ödeme metotları ve güvenli bir 5G ağı beklentisi içerisinde.

Diğer bir önemli bulgu ise mevcut 4G kullanım seviyesinin gelecekteki kullanım durumlarının göstergesi olmadığına işaret ediyor. Video tüketimi 5G ile artacak. Tüketiciler sadece daha yüksek çözünürlükte video akışı değil, aynı zamanda Artırılmış gerçeklik (AR) ve Sanal gerçeklik (VR) gibi video formatlarını da kullanmayı bekliyor. Bir saatlik AR gözlük ve VR başlık kullanımı da hesaba katıldığında, mobil cihazlarda haftalık olarak üç saatlik ek bir video içeriğinin izlenmesi demek oluyor. Çalışma, 2025 yılına gelindiğinde, her beş akıllı telefon kullanıcısından birinin 5G cihazlarındaki veri kullanımının ayda 200 GB'ı aşabileceğini de ortaya koyuyor.

Bu ve bunun gibi birçok bilgiden yola çıkarak Ericsson ConsumerLab, 31 farklı uygulama ve hizmeti içeren bir tüketici yol haritası hazırladı. Bu yol haritası altı farklı kullanım kategorisinden oluşuyor: eğlence ve medya; gelişmiş mobil genişbant; oyun ve AR/VR uygulamaları; akıllı ev ve sabit kablosuz erişim; otomotiv ve taşımacılık; alışveriş ve AR/VR destekli iletişim.

Konuyla ilgili yorum yapan Ericsson Araştırma ConsumerLab Başkanı Jasmeet Singh Sethi şu ifadelere yer verdi: “Araştırmamızla, tüketicilerin 5G hakkındaki görüşleriyle ilgili dört tane doğru bilinen yanlışı gözler önüne serdik ve 5G özellikleri için yeni tip cihazların gerekli olup olmayacağı veya akıllı telefonların 5G için bir sihirli çözüm olup olmayacağı gibi soruları cevapladık. Tüketiciler, akıllı telefonların 5G için kullanılan tek ana cihaz olma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüklerini açıkça belirtti.”

Ericsson ConsumerLab’in son çalışması, 22 farklı ülkede 15-69 yaşları arasındaki akıllı telefon kullanıcıları ile yapılan 35.000 görüşmeyi baz alıyor. Katılımcıların görüşleri neredeyse 1 milyar insanı temsil ediyor. 5G’nin tüketici değerine ilişkin endüstri duyarlılığını daha iyi anlamak için aralarında telekomünikasyon operatörlerinin, cihaz ve çip üreticilerinin, start-up’ların ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra akademisyenlerin de bulunduğu 22 kişiyle daha görüşmeler yapıldı.