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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.06.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

5G Zirvesi, İTÜ'de gerçekleştirildi

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5G Zirvesi, İTÜ'de gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 5G konusunda çok sayıda uzman konuşmacının katıldığı 5G Zirvesi'nde, 5G, büyük veri ve nesnelerin interneti tartışıldı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 5G Zirvesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) desteğiyle 13-14 Haziran'di İTÜ ev sahipliğinde üniversitenin Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zirvede, 5G, büyük veri, M2M, yapay zeka, bulut bilişim ve nesnelerin internetine yönelik vizyonlar ve ekosisteminin zorluklarını değerlendiren yaklaşımlar ele alındı.

Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan zirvede, 5G ve ötesi, yeni nesil geniş bant yayımcılık, 5G ile güncel hayatta karşılaşılacak yenilikler, bilimsel gelişmeler ve senaryolar da tartışıldı. 

IEEE 5G Zirvesi, girişimcileri, şirketleri, üreticileri, akademiyi ve politikacıları bir araya getirdi. Avrupa, Asya, Amerika ve ülke içerisinden gelen konuşmacılar, 2 gün boyunca 5G ve ötesi ile ilgili gelişmeleri ve kendi birikimlerini katılımcılarla paylaştı. 

5G, endüstriyi ve toplumu dönüştürecek

Zirveye katılan konuşmacılar, 5G’nin endüstriyi ve toplumu dönüştürecek bir platform olacağını, eğlenceden akıllı evlere, trafik güvenliğinden kurye takibine, fabrika ve madenlerin uzaktan kontrol ve analizine kadar birçok alanda gelişmeler sağlayacağını vurguladı. Bununla birlikte 5G için maliyetlerin göz önüne alınarak yeni iş planları ve frekans çeşitliliğinin çok verimli kullanılması gerektiği de vurgulandı.  

Yeni nesil iletişimde sadece regülasyon otoritesinin değil, mobil servis sağlayıcıları, üreticilerin ve endüstrinin birlikte 5G'nin sınırlarını çizmeleri ve gelecek için adımları birlikte atmaları gerekliliği tartışıldı.

Zirvenin ilk günü 5G ve ötesinin şu anki durumu ve geçmişi, 3GPP’deki 5G standartları, güncel yayımcılık standartları ve araştırmaları, 6G için araştırma süreci ve zorlukları, son olarak da akıllı üretim konuları detaylı olarak incelendi. Etkinliğin ikinci gününde de ağ dilimleme (Network Slicing), yani çoklu ağların kullanılabilirliği için eMBB, mMTC ve uRLLC servislerinin bağımsız şekilde kullanılması ve birçok operatörün 5G ağlarını ortak altyapı üzerinden uygulaması gerektiği konusu ele alındı. 

Ayrıca, yaklaşmakta olan 5G'nin hayatımızda aktif olarak kullanılması sürecinde yeni araştırmalar, pazarlama ve büyük veri transferleri konusunda açıklamalar yapıldı, 5GinFIRE hakkında genel bilgi verildi. 5G ile birlikte gelecek regülasyon problemleri de incelendi.

5G'nin finansal fizibilite incelemesinin yapılmasının ardından etkinlik sona erdi.

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