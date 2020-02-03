5G üzerinden Türkiye'de canlı TV yayını yapıldı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 5G alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G teknolojisi alanında yine bir ilke imza atarak 5G üzerinden Türkiye’de ilk canlı TV yayının gerçekleştirilmesini sağladı.

Trabzon'dan yapılan ilk 5G TV canlı yayınında Turkcell’in 5G test altyapısının yanı sıra Piko TV tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli yazılım da kullanıldı.

Canlı yayının gerçekleşmesi için yayın kodlayıcısı ve batarya altyapısının bulunduğu, 5G teknolojisi sayesinde hafifletilmiş ve kolay taşınır özel sırt çantası kullanıldı.

Kameraya bağlanan bu özel çantayla alınan görüntüler daha sonra 5G el terminali kullanılarak, Turkcell 5G test şebekesi üzerinden yayın kanalına kesintisiz, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteyle gönderildi.

Spor kanalının, görüntüleri canlı olarak yayınlamasıyla, üstün teknoloji ve özen gerektiren canlı yayın süreci, yerli yazılımla tamamlanan 5G teknolojisi ile başarıyla tamamlandı.

5G çalışmalarına hızla devam eden Turkcell, daha önce de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin tüm dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor stadını 5G’ye hazır hale getirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell’in 5G teknolojisini kullanarak Türkiye’de televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönemi başlattığını belirtti.



