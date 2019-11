'5G teknolojisi İstanbul Havalimanı’nda uygulanacak'

Fotoğraf: iStock

Mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren Mobilefest, girişimciler ve yatırımcılara yönelik oturumlarla çok özel bir program sunan MMA Innovate Summit ile sektörün önde gelen konularını Türkiye gündemine taşımaya devam ediyor.

Yeni nesil fuarcılık anlayışını teknoloji ile birleştiren expoHIS tarafından, Avrasya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ikinci günü, en iyi mobil girişimlerin seçildiği Start-Up Yarışması’nın kazananlarına ödüllerinin takdim edilmesiyle başladı.

En iyi startup’lar TechCrunch’a gidiyor

Yarışma kapsamında “En İyi B2B Startup” seçilen Moneymo, “En İyi B2C Startup” seçilen Vivoo ve En İyi Oyun Startup”ı seçilen Tiplay girişimlerinin yöneticileri, plaketlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’ın elinden aldı. Alanında en iyi startup seçilen bu üç girişim,konaklama ve ulaşım masrafları Mobilefest tarafından karşılanmak üzere Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en önemli startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TechCrunch’a katılma fırsatını da yakalamış oldu.

Türkiye mobil uygulamalarda dünya markası olmalı

MMA Innovate Summit’in ikinci gün düzenlenen oturumlarına ise, “5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış” paneli damga vurdu. Panelde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra Turkcell CEO’su Murat Erkan,Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan hazır bulundu.





Panelde mobil uygulamaların bankacılıktan sağlık sektörüne, hayatımızın her alanına girdiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan, söz konusu teknolojilerin maliyetten tasarrufu sağlamasının yanı sıra ödeme kolaylığı getirerek müşteri memnuniyetini de artırdığını vurguladı. “Mobil teknolojilerin sürekli geliştirilmeleri, güncellenmeleri ve sürdürülebilir olmaları önemli” diyen Sayan, sözlerine şöyle devam etti: “Mobil uygulama ekosistemi Türkiye’de artık oluştu. Bir dünya markası oluşturabilmek için bunu korumalı ve geliştirmeliyiz. Burada bulunan üç operatörümüz de bunu geliştirmek için destek veriyor. Bakanlık olarak biz de bu çabalarına destek veriyoruz. Teknolojiyi ne kadar doğru kullanırsak o kadar karlı çıkarız.”

İstanbul Havalimanı’nda 5G deneyimi

Otomotiv, sağlık, eğitim gibi dikey sektörlerin 5G teknolojisi ile değişime uğrayacağını dile getiren Sayan, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile gerçekleştirecekleri yepyeni bir projenin de müjdesini verdi. Sayan, “4.5G’yi, bu üç operatörümüzün ortaklığında yeni havalimanında kullanıyoruz. Yeni çalışmamızın da buradan müjdesini vermek istiyorum: 5G deneyimini de İstanbul Havalimanı’nda hayata geçireceğiz. Üç operatör ile ortak hizmet vereceğiz” dedi.

Panel sırasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye CEO’ları da, 5G konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G teknolojisinin özellikle endüstriyel kullanıcı tarafından talep edildiğini ifade etti. 5G’nin tüketicilere yapay zekâdan robotiğe, nanoteknolojiden akıllı nesnelere, teknoloji bileşenlerinin günlük hayatın içinde yer alacağı yepyeni bir yaşam biçimi vaat ettiğini aktaran Önal, şunları söyledi: “Sağladığı yeni nesil erişim kabiliyetleri ile bugün artık sıklıkla bahsettiğimiz ultra yüksek çözünürlükte içerik kullanımı, uzaktan tıbbi operasyonlar, sürücüsüz araçlar, arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ destekli robotlar, gelişmiş akıllı şehir sistemleri, uzaktan eğitim, bulut tabanlı oyunlar gibi yeni nesil teknolojiler çok hızlı bir şekilde günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek”Önal, 5G ve beraberinde gelecek Endüstri 4.0 ile birlikte, şirketlerin iş modellerinin de tamamen değişeceğini vurguladı.

5G teknolojilerinin uygulamaya alınmasıyla telekom sektörünün de önemli bir değişim yaşayacağını dile getiren Turkcell CEO’su Murat Erkan, ““5G telekom sektörünü baştan aşağıya değiştirecek. Hatta klasik anlamda bir sektör olmaktan çıkarıp, tüm alanlarda yatay dönüşüm sağlayıcı bir sektör haline getirecek. Yani bir anlamda 5G transformasyon teknolojisi olarak var olacak. Bununla birlikte 5G’nin önümüzdeki 10 yılda dünya ekonomisine 4,3 trilyon dolarlık değer katmasını bekliyoruz. Sağlık sektöründen örnek vermek gerekirse, bu büyüklük 100 milyar doları geçecek. Beş yıl içinde, 5G’ye ulaşabilen nüfusun yüzde 50’sinden fazlası üzerinde giyilebilir bir cihazla yaşayacak. Sağlıkla ilgili ihtiyaç duyduğu her şeyi bu teknoloji ile gerçekleştirecek. Biz de geçen günlerde 5G ambulans testi gerçekleştirdik. Bu testte bir hastaya 5G ile ambulanstan uzaktan teşhis konmasını sağladık, hastaneye ulaştığında tedavi için hazır noktadaydı. 5G hayata geçtiğinde bu ve bunun gibi pek çok örnek test olmaktan çıkarak gerçek olacak. Aynı şekilde, önümüzdeki beş yıl içinde üretilen yeni araçların yüzde 35’i sürücüsüz olacak. Bunlar için gerekli altyapı kurulmalı ve hazırlıklar yapılmalı. Çünkü 2025’e kadar dünyada 5G’li 1,5 milyar mobil cihaz olacak. Ayrıca 5G ile birlikte çok fazla nesne internete bağlanacak. Hangi sektördeyseniz o sektördeki nesneler üzerinden yeni nesil çözümler geliştirmek gerekiyor” dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da 5G’nin bir evrimleşme sürecine işaret ettiğini belirterek, bu teknolojinin özellikle işletmeler açısından büyük anlam ifade edeceğine dikkat çekti. Deegan, “Sürekli gelişen dijital teknolojiler sayesinde iş süreçleri de gelişiyor. Bu da beraberinde büyümeyi getiriyor. Söz konusu gelişme süreci, 5G ile ivme kazanacak. 5G ile birlikte daha gelişmiş yöntemler hayatımıza girecek. 5G herkes için yeni fırsatlar sunacak. Hemen her sektörde önemli gelişmeler yaşanacak” dedi. 5G teknolojisi için gereken düzenlemelerin bir an önce yapılmasını arzu ettiklerini de söyleyen Deegan, sözlerini şöyle tamamladı: “Dijital teknoloji kullanımı her geçen gün artıyor. Sektör olarak, dijital alandaki yatırımlarımızı artırmamız gerekiyor. Yatırımların önünün açılması, yatırım ikliminin desteklenmesi ve bu alanda yeni teşviklerin devreye alınması önem taşıyor. Vodafone olarak, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz.”