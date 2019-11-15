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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

5G şebekesiyle etkileşim kurup lastik üretti

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5G şebekesiyle etkileşim kurup lastik üretti

Pirelli, akıllı lastikler tarafından yol yüzeyiyle ilgili olarak algılanan bilgileri 5G şebekesi üzerinden müşterilere ileten dünyadaki ilk lastik şirketi oldu.

Şirket Torino'da “Dünyanın ilk 5G destekli ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) hizmetleri” kullanım etkinliğini lanse etti. Etkinlik, Pirelli'nin de üyesi olduğu 5GAA - Otomotiv Derneği tarafından düzenlenen “Araçtan Her Yere, İletişimde 5G Yolu” etkinliğinde gerçekleşti. 

Pirelli, Ericsson, Audi, Tim, Italdesign ve KTH ile birlikte Lingotto binasının çatısında gerçekleştirdiği denemede sensörlerle donatılmış ‘Pirelli Cyber Tyre’ lastiklerle donatılan ve 5G şebekesine bağlı bir otomobilin, lastiklerin algıladığı ‘suda kızaklama’ riskini takip eden bir araca nasıl iletebildiğini gösterdi. Bu uygulama, 5G’nin ultra geniş bandı ve düşük gecikme süresi sayesinde mümkün oldu. 

Araç ile yol arasındaki tek bağlantı noktası olan lastikler, Pirelli'nin geliştirdiği teknoloji sayesinde araç ve şoförle, 5G potansiyeli sayesinde de tüm yol altyapısıyla iletişim kurmayı başardı. İçinde bir sensör bulunan Pirelli Cyber Tyre, gelecekte lastik modeli, kat edilen kilometre, dinamik yük ve bir ilk olarak su birikintilerinden zayıf kavramaya kadar yol yüzeyindeki olası tehlike durumları gibi verileri otomobile iletecek. Bu bilgiler otomobilin kontrol ve sürüş destek sistemlerini adapte etmesini, güvenlik, konfor ve performans seviyesini ciddi ölçüde geliştirmesini sağlayacak. Aynı bilgiler, diğer otomobillere ve altyapıya da iletilecek. Pirelli, 5G'nin potansiyeli sayesinde lastiği karayolu ulaşım ekosisteminin tamamını kapsayan daha geniş bir iletişim bağlamında konumlandırabilecek ve geleceğin mobilite ve otonom sürüş sistemleri için çözüm ve hizmetlerin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunabilecek. 

5G şebekesiyle etkileşim kurup lastik üretti

Pirelli bu yıl sensörlü P Zero Trofeo lastikleri serisini içeren ve pist meraklılarına hitap eden Italia Track Adrenaline ürününü de tanıttı. Track Adrenaline, bir pist mühendisinin sanal versiyonu gibi hareket ederek lastik basıncını ve sıcaklığını gerçek zamanlı izleyip bu bilgileri telemetrik verilerle birleştiriyor ve sürücüye pist performansını nasıl artıracağına dair göstergeler ve öneriler sunuyor. 

Lastiklerin sensörlerle donatılması, Pirelli’nin otomobil üreticileri, filolar ve genel olarak sürücülerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve halen devam eden değişikliklere uyum sağlamak için “terzi işi” özel ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanan “Mükemmel Uyum” stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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