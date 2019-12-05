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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.12.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

"5G kullanıcı sayısı, 2025 yılında 2,6 milyara ulaşacak"

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"5G kullanıcı sayısı, 2025 yılında 2,6 milyara ulaşacak"
Fotoğraf: Ingimage

Ericsson, dünya genelinde 5G abone sayısının önümüzdeki altı yıl içinde hızla gelişen 5G ekosisteminden dolayı 2,6 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ericsson Mobilite Raporu'nun 2019 sayısında, bu tahminlerin yanı sıra 2025 yılının sonuna kadar iletişim teknolojilerinin kullanımına dair diğer öngörüler de yer alıyor.

Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) akışları gibi çeşitli yeni tüketici davranışlarıyla birlikte akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin 2025 yılının sonunda 7,2 GB'den 24 GB'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, aylık 7,2 GB ile günde 21 dakika HD (1280 x 720) video izleyebilirken, 24 GB ile 30 dakika HD video ve ilave olarak 6 dakika Sanal Gerçeklik yayını izleyebiliyor.

Raporda ayrıca, 5G'nin 2025 yılının sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsayacağı ve küresel mobil veri trafiğinin yüzde 45'inin 5G üzerinden geçeceği öngörülüyor.

2019 yılında Asya, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika'daki iletişim hizmeti sağlayıcılar 5G şebekelerini kullanıma sundular. 5G hizmetlerini geçtiğimiz Nisan ayında Güney Kore'de sunmaya başladı. Ülke genelinde 2019 Eylül ayına kadar 5G'ye geçen kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı.

Ekim ayında 5G hizmeti sunmaya başlayan Çin'de ise 2019 yılının sonuna kadar 13 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

5G'nin hemen hemen tüm cihaz üreticilerinden geniş bir destek aldığını belirten Ericsson Başkan Yardımcısı ve Ağ Teknolojilerinden Sorumlu Yönetici Başkanı Fredrik Jejdling,"2020 yılında piyasa sürülen 5G destekli cihazların artması, 5G adaptasyonunun daha geniş ölçekli olmasını sağlayacak.O zaman sorulması gereken soru, kullanım senaryolarını tüketiciler ve kurumlar için uygulamaya dönüştürebilir miyiz değil, kullanım senaryolarını tüketiciler ve kurumlar için nasıl hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz olarak değişecek. 4G dünyanın birçok yerinde güçlü bir bağlantı seçeneği olmaya devam ederken, ağları modernize etmek yaşadığımız teknolojik değişimin anahtarı olacak” dedi.

Mevcut artış göz önüne alındığında, 5G'ye geçişlerin LTE'den çok daha hızlı olması bekleniyor. En hızlı kullanıcı sayısı artışının, 2025 yılında abonelerin yüzde 75'inin 5G'ye geçeceği tahmin edilen Kuzey Amerika bölgesinde yaşanması bekleniyor. Bunu yüzde 56 ile Kuzey Doğu Asya ve yüzde 55 ile Avrupa'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

Diğer tahminler ise şöyle: 2019 yılının sonunda 1,3 milyar olan toplam hücresel IoT bağlantı sayısı, yıllık yüzde 25 artışla 2025 yılının sonunda 5 milyara ulaşacak. 2025 yılında, bu hücresel IoT bağlantılarının yüzde 52'sini NB-IoT ve Cat-M teknolojilerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'daki akıllı telefon kullanıcı sayısının artması, Çin'deki akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin yükselmesi, daha iyi cihaz özellikleri, verinin yoğun olduğu içeriklerin artması ve daha uygun maliyetli veri planları nedeniyle, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıldan yıla trafik artışı yüzde 68'e yükseldi.

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