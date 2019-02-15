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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.02.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

5G ile veri hacmi 1000 kat artacak

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5G ile veri hacmi 1000 kat artacak

2020 yılında tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de geçmesi beklenen 5G mobil altyapısı, veri hacminin bin kat artmasına olanak tanıyacak. 5G’nin nimetlerinden faydalanabilmenin temelinde ise yerel veri merkezlerinin sağladığı avantajlar yatıyor.

Veri merkezi Radore, ülkemizde saha araştırmaları hızla devam eden 5G ile artması beklenen veri hacmini karşılamak ve gerekli ekonomik katkıyı alabilmek için altyapıların güçlendirilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Kısa süre önce BTK tarafından operatörlere 5G deneme çalışmaları konusunda izin verildi. Böylece 2020 yılında ülkemizde hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisi için önemli adımlar atıldı.

Peki, 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek? Gecikme süreleri 1 milisaniyenin altına inecek ve bant kapasiteleri artacak. Nesnelerin İnterneti teknolojilerini kullanan, sensörlerle donatılmış akıllı binalar ve şehirler ile sürücüsüz araçlar yaşamın bir parçası haline gelecek. Bu gelişmelerin tamamı veri merkezlerinin yükünü artıracak. Tahminlere göre 2019 yılında, veri merkezi trafiği 10 zetabaytın üzerine çıkacak.

5G’nin inanılmaz bir ekonomik etki yaratacağını dile getiren Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “5G teknolojileri, 2035 yılında 12 trilyon doların üzerinde bir ekonomik etki yaratmakla birlikte 22 milyon iş imkânı sağlayacak. 5G’nin nimetlerinden faydalanabilmenin temelinde yerel veri merkezlerinin sağladığı avantajlar yatıyor. Kullanıcılar ve operatörler asgari 40-50 milisaniyelik gecikme süresiyle erişebildikleri yurt dışındaki veri merkezlerinden hizmet alıyorlarsa yine tam anlamıyla 5G’nin nimetlerinden faydalanmaları mümkün olamayacak. Dolayısıyla şehrin merkezinde yer alan ve düşük gecikme süreleri ile hizmet veren yerel veri merkezleri 5G hızının her noktaya yayılmasına imkân verecek” dedi.

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