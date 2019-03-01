5G hayatımızı nasıl değiştirecek?

Red Hat MWC’de hangi alanları öne çıkarıyor?

Açık kaynağa, açık işbirliklerine ve açık inovasyona odaklanıyoruz. Çünkü bu odak noktalarımız sayesinde iletişim hizmet sağlayıcılarının dijital çağda hizmetleri daha hızlı ulaştırmasına, müşterilerinin beklentilerini karşılamasına, pazarın etkili bir parçası olmasına ve daha da ileriye gitmelerine yardımcı oluyoruz. Red Hat olarak MWC’de dünyanın dört bir yanındaki işortaklarımızla ve iletişim hizmet sağlayıcılarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaları göstereceğiz. Bu çalışmalarla oluşturduğumuz teknolojiler; ağ, veri ve uygulama teknolojilerine yeni bir temel sunacak ve sektörün sanallaştırma, bulut ve yazılım tanımlı her şeyle modernleşmesine yardımcı olacak. Saydığımız teknolojiler 5G’den sınır bilişime, nesnelerin internetinden (IoT) kurum kültürüne her şeyi ve çok daha fazlasını kapsıyor.

5G’yi ele aldığımızda, Türkiye’deki telekom şirketlerinin altyapısıyla diğer ülkelerdeki telekom şirketlerinin altyapısını karşılaştırabilir misiniz?

5G için oluşturulan bulut temelli oluşumları incelediğimizde Türkiye’deki Telekom şirketlerinden çok güzel örnekler karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse, Turkcell yakın zamanda Birleşik Telko Bulutu adını verdiği merkezi sanallaştırma altyapısı (NFVi) oluşturduğunu duyurdu. Turkcell bu altyapısında sunduğu tüm hizmetleri Red Hat OpenStack kullanan bir bulut platformunda bir araya getiriyor. Küresel çapta bir dijital hizmet sağlayıcı olmayı hedeflediklerini belirten ve 5G için hazırlanan Turkcell, sermayesini ve operasyonel yatırımlarını daha etkili ve verimli hale getirmek için sağlayıcı-bağımsız hareket etmek ve yatay bir ölçeklenebilirlik sağlamak istiyor. Bu açık altyapı sayesinde Turkcell dilediği sanal ağ işlevini daha hızlı uygulayabilecek ve gerekli gördüğü kaynakları daha esnek bir şekilde ölçeklendirebilecek. Ayrıca telko bulutu üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına sağlayabildiği müşteri trafiği de 1,8 Tbps’i aşarken, mevcut altyapılarına kıyasla yeni hizmetlerini üç kat daha hızlı bir şekilde başlatabiliyor.

Yüzde 95 gibi ezici bir üstünlüğün inovatif mobil, video ve veri hizmetlerini talep ettiği rekabet dolu bir pazarda Turkcell, en büyük operatör olarak yer alıyor. Turkcell ve diğer tüm operatörler ülkenin dijital ekonomisinde rekabet üstünlüğü sağlamak için açık kaynaktan, açık platformdan ve stratejik işbirliklerinden avantaj elde etmenin yollarını arıyor.

5G ve sınır bilişim son kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor?

5G; gelişmiş mobil bağlantı hızı, kurumsal sınır bulut hizmetleri, nesnelerin interneti, sıfıra yakın bekleme süresi, telefon üzerinden tedavi, kişiselleştirilmiş robot, zenginleştirilmiş gerçeklik, sanal gerçeklik hizmetleri ve diğer tüm uygulama ve hizmetleri kullanıcıya ulaştıran temel mimari olacak. Tüm bu hizmetler, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan diğer teknolojilerle birlikte 5G’yi ve sınır bilişimi kullanacak. Bu hizmetler, bağlantılı dronelar, yüz tanıma, doktorundan kilometrelerce uzakta olan hastalara ameliyat gibi kritik müdahalelerde bulunabilecek robotlar ve doktorların o robotun gözünden görmesini sağlayacak sanal gerçeklik gibi birçok imkanın kapısını aralayacak.

5G, kablosuz ağlar üzerinden çok büyük verilerin aktarılmasını sağlayacağı için veriyi işlemek için ağ sınırına, oradan da buluta göndermeye devam etmek artık elverişsiz bir yöntem haline geliyor. Bunun yerine verinin iletişim hizmet sağlayıcısının ağında, yani yerel olarak yönetilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, veriyi buluta göndermek yerine işleme mekanizmasının veriye gelmesi gerekiyor.

Bu değişim, kablosuz hizmet sağlayıcılarına analitik, yapay zeka ve öğrenen makineleri kullanarak geliştirdikleri 5G altyapısından kar etme ve ekonomik faydaları paylaşma imkanı sunacak. Aynı zamanda bu sayede kurumsal müşterilerine ve uygulama geliştiricilerine sundukları hizmetin kalitesinin de artmasını sağlayacak.

Hizmet sağlayıcıları 5G’den nasıl kar elde edebilir?

Hizmet sağlayıcılarının 5G altyapısına yaptıkları yatırımdan kar elde etmelerini sağlayan birçok yol var. Öncelikle hizmet sağlayıcıları bugün 3G/LTE ile şehirlere sundukları mobil hizmet kapsamını 5G’yi kullanarak çok daha alanlara ulaştırabilir. Bu sayede abonelerine çok daha hızlı bağlantı ve gelişmiş mobil genişbandı gibi çok daha güvenilir hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini ve veri aktarımını artırabilir. Bu da tabii ki daha fazla kar demek.

5G içerisinde mobil ağlar üzerinden yüksek hızlı aktarım özellikleri potansiyeli barındırıyor. Bu potansiyel ile optik ve sabit kablolu ağların kapsam alanını genişletmek ve eksiksiz bir hizmet sunmak mümkün. 5G’yi kullanacak olan hizmet sağlayıcıları, inovatif ağ hizmet paketleriyle yalnızca mobil abonelerine değil, ağ ve uygulama hizmetleriyle bütün sektörlerde yer alan küçükten büyüğe tüm firmalara da hitap edecek. Finans, perakende, sağlık, üretim ve hatta madencilik bile hizmet sağlayıcılarının hitap edeceği sektörlere örnek. Tüm bunlara ek olarak, 5G/sınır altyapının dağıtık yapısı da hizmet sağlayıcılarının müşterilerine her şeyi kökten değiştirecek nesnelerin interneti, zenginleştirilmiş ve sanal gerçeklik, robotik, misyon kritik, telefon üzerinden tedavi ve hizmet olarak her şey ürünlerini sunmasını sağlayacak.