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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.08.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

5G Drone üzerinden 10 bin kişiyle 4K yayın paylaştı

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5G Drone üzerinden 10 bin kişiyle 4K yayın paylaştı

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Avrupa’nın önde gelen mobil operatörlerinden Orange ile iş birliğine giderek Romanya’da 5G Drone üzerinden 10 bin kişiye düşük gecikme ile 4K yayın aktaran teknolojiye imza attı.

 

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Avrupa’nın önde gelen mobil operatörlerinden Orange iş birliği ile insansız hava aracı (İHA) üzerinden, 5G altyapısı ile 4K yayın aktarımı gerçekleştiren teknolojiyi fiilen hayata geçirdi. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi bu projeyle, Bükreş’te yer alan 10 bin kişilik konser alanında, drone kamera ve yer kamerası kullanarak, 4K yayının sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını sağladı. 

Proje kapsamında hava ve yer kameraları ile Huawei CPE (Müşteri Kayıt Ekipmanı), 5G baz istasyonu ile haberleşerek, kameradan gelen görüntünün 5G ağı üzerinden sunucu bilgisayarına aktarılmasını sağladı. Sunucu bilgisayarında yer alan Wowza Streaming Engine uygulaması ise gelen görüntünün belirlenen linke aktarılmasını, böylelikle düşük gecikme ile 4K çözünürlüğünde ekranlara yansımasını sağladı. 

5G Drone üzerinden 10 bin kişiyle 4K yayın paylaştı

FA CUP öncesi geniş kapsamlı 5G bağlantısı

Birleşik Krallık 5G Lampsite Wembley projesinde ise Huawei Kablosuz Ağlar Departmanı’nın (Wireless DC) Dijital Kapalı Alan Çözümleri ekibiyle birlikte bir Küçük Hücre (Small Cell) projesi geliştirildi. Huawei ve EE’nin locasına 5G uygulamalarının getirildiği projede 5G kablosuz ağı üzerinden bulut oyun (Cloud Gaming) uygulamaları tanıtıldı. 

Kapalı alanlar için özelleştirilmiş 5G Lampsite çözümü sayesinde düşük gecikme ve yüksek veri hızı sağlandı. Bu sayede yüksek donanım gerektiren en yeni oyunların dahi bulut sunucusu üzerinden oynanması mümkün olacak.

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