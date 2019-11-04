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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.11.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

5G denemesinde dünya hız rekorunu kırdı

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5G denemesinde dünya hız rekorunu kırdı

Türk Telekom, canlı 5G test şebekesi üzerinde 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini kullanarak önemli bir başarıya imza attı. Kullanıcıya daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı içerisinde iyileştirilmiş geniş bant deneyimi sunan bu teknolojiyi,3.5 GHz ile çalışan, 3GPP standartları ile uyumlu olarak kullanan Türk Telekom, dünyadaki en yüksek 5G hızına ulaştı.

Türk Telekom’un Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezinde Huawei ile kurduğu uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği bu deneme ile 3.5 GHz frekansında 2 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı kullanıldı. Deneme sonucunda, içerisinde Türk Telekom 5G uyumlu SIM kartı bulunan, 3GPP Standartları ile uyumlu olan ve ticari olarak kullanılmaya başlanan Huawei Mate 20 X 5G akıllı telefonu ile en yüksek 5G hızına ulaşıldı.

Türk Telekom’un gerçekleştirdiği denemede, 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini kullanarak iki farklı 5G taşıyıcısını birleştirdiklerini açıklayan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İlerleyen yıllarda 5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaştık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde 5G teknolojisinin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefleri yakalanmış oldu” dedi.

Kıraç, “Uluslararası 3GPP standartlarıyla uyumlu ve 3.5 GHz ile çalışan canlı 5G test şebekemiz üzerinde sadece 5G değil, tüm yeni nesil teknolojiler alanındaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 4.5G baz istasyonlarımızın %50’ye yakını fiberle bağlıdır. Türkiye’nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yoğun çalışma ve fedakârlıklarıyla bugün burada elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlara önümüzdeki dönemde yenilerinin ekleneceğine emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Simon Pei: “5G uygulamaları ile dijitalleşmeye destek olmaya devam edeceğiz”

Huawei Türkiye CTO’su Simon Pei, etkinlikte yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Bugün yapılan test sırasında, 5G hızında sadece Türkiye özelinde değil, dünya çapındaki değerler göz önüne alındığında da önemli bir rekora imza attık. Bu testi yalnızca Huawei ürününün destekleyebileceği C-bandı 200MHz IBW ve 2CC Taşıyıcı Birleştirme teknolojilerini kullanarak Huawei 5G ticari ağ ekipmanları ile gerçekleştirdik. Türk Telekom 5G test şebekesinde hayata geçirdiğimiz bu testte, yüksek veri hızları, arttırılmış kapasite ve daha geniş spektrum sağlayan inovatif “5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme” teknolojisini kullandık. Huawei, gelecekte 5G'nin pazar lideri ticari uygulamalarını tüm ekosistemle paylaşmak için Türk Telekom ile çalışmaya devam edecek ve Türkiye'nin dijitalleşmesini, her zaman olduğu gibi destekleyecektir.”

 

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