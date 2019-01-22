5 yılda 40 milyon kez cihazlara indirildi
Yeni nesil kitlelere yönelik video temelli uygulamalar geliştiren Pixery, kurulduğu 2014 yılından bu yana, Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç ediyor.
Pixery’nin geliştirdiği video uygulamalarından ilki olan Funimate, 5 yılda dünya genelinde 100’den fazla ülkede toplamda 40 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Nisan 2018’de kullanıcıların beğenisine sunulan, sosyal medya için video reklamı hazırlama uygulaması Impresso ise Apple tarafından “Günün Uygulaması” olarak seçildi.
Pixery’nin hedefi, 1-2 yıl içerisinde 50 Milyon ve 5 sene içerisinde de 200 Milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmak. Pixery Labs, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 listesinde, gelirlerinde %4.600 büyüme başarısı ile 4.lük ödülünün sahibi oldu.
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