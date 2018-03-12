5. Ortadoğu DNS Forumu başlıyor!

Türkiye'deki ICANN Bölge Ofisi, bu yıl beş yaşına giriyor ve siz de bu yıl Türkiye'de 5. Ortadoğu DNS Forumunu düzenliyorsunuz. Bize Türkiye'deki girişimlerinizden ve çabalarınızdan genel olarak biraz bahsedebilir misiniz?

%60'ın üzerinde internet penetrasyonuyla Türkiye, bu yıl yaklaşık 35 milyar ABD doları harcaması beklenen, canlı bir BİT sektörüne sahip. Ayrıca, Orta Doğu'daki kayıtlı kullanıcıların neredeyse %50'sinİi oluşturan, ICANN tarafından akredite edilmiş, yedi kayıt operatörü bulunuyor. Bu nedenle, başlangıçta ICANN ve Alan Adı Sistemi (DNS) konusunda farkındalık oluşturmak için odaklanmış bir yaklaşıma ihtiyaç vardı.

Son beş yıldır işletmeleri, akademik çevreleri, hükümetleri ve teknik toplulukları içeren, çeşitli yerel paydaşlarla ilişkiler kurmak üzere çalışıyoruz. Bu çalışmalar, önemli etkinliklere katılmayı ve farklı paydaşlarla forumlar ve çalıştaylar düzenlemeyi içeriyor.

Türkiye Alan Adı Sistemi (DNS) Forumu, yerel girişimlerimizdeki önemli unsurlardan biri oldu. Türk toplumunu ICANN’in çalışmaları ve küresel DNS endüstrisindeki son eğilimler hakkında bilgilendirmeye yönelik bir platform işlevi gördü. İlgili yerel taraflar, uluslararası uzmanlar ve DNS endüstrisinin önemli oyuncuları için bir ağ oluşturma alanı sağladı.







Bu sene, beşinci Ortadoğu DNS Forumu'nu Ankara'da düzenliyorsunuz. Bu bölgesel etkinliğin Ankara'da yapılmasının nedeni nedir? Bu Forumda bizi neler bekliyor?

Bu forumu Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde düzenledik. Aynı zamanda, yerel bir versiyonu olan Türkiye DNS Forumunu da üç kez İstanbul'da düzenledik. Bu yıl, bölgesel ve yerel forumları tek bir etkinlikte birleştirip, Ankara'daki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde, 5. Ortadoğu DNS Forumu adı altında düzenliyoruz. Türkiye, bölgedeki en büyük ve en gelişmiş DNS pazarlarından biri. Bu nedenle, bu bölgesel forumun Türkiye'de düzenlenmesi, dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Orta Doğu'daki uzmanları da çekmesi ve katılımlı tartışmalar için bir alan sunması açısından önemli.

Forum, DNS endüstrisindeki güncel sorunları ele alacak. Tartışma konuları arasında, siber güvenlik, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve çok dilli bir interneti teşvik etmek üzere, yerel diller ve betiklerde alan adların kullanılmasına olanak tanıyan 'Uluslararası Alan Adları' yer alıyor. Etkinlik programının tamamını, yakında etkinliğin web sitesi olan www.mednsf.org adresinde yayınlayacağız.



Orta Doğu'da internet kullanımı ve DNS sektörü ile ilgili mevcut veriler neler? İnternet ve bölgedeki DNS endüstrisinin kullanımını iyileştirmek için neler öneriyorsunuz?

Orta Doğu'da internet penetrasyonu sekiz yılda üçe katlanarak, 2009'da %20 iken, 2017'de %60'a yükseldi. Bu oran, dünya ortalamasının üzerinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de internet kullanımı 2017 yılında, bir önceki yıla göre %61,2'den %66,8'e yükseldi. İnternet penetrasyonunda, yerel ve bölgesel olarak hızla büyümeye yönelik açık bir eğilim var.

Orta Doğu stratejimiz, DNS'in farklı alanlarında farkındalık ve beceri geliştirmeye odaklanıyor. İnternet penetrasyonu arttıkça bu strateji daha da öne çıkıyor. Orta Doğu, bölgesel dijital ekonominin büyümesiyle birlikte, web üzerinde yenilikçi iş fırsatları ve yeni dijital alanlar yaratan, 'yeni genel en üst seviye alanlar' gibi ICANN programlarından faydalanabilir.

Yaptığımız çalışmalara ve sahadaki deneyimimize dayanarak, DNS'in teknik, politika ve iş alanlarında yerel kapasitelerin geliştirilmesi ve bölgesel alan adı endüstrisinin büyümesi hayati önem taşıyor.

DNS'in internet ekosisteminin bir parçası olması ve temel bağlanabilirlik ve yerel olarak sağlanan, katma değerli hizmetlerin varlığı olmadan gelişememesi nedeniyle, bu durum tek başına gerçekleşemez. En son raporumuzda, yerel dil içeriğinin genişletilmesinin sadece yerel dillerini çevrimiçi kullanmayı tercih eden kullanıcılara değil; daha da önemlisi, henüz internet kullanıcısı olmayanlara da yarar sağlayacağı sonucuna vardık.

Örneğin Türkiye, DNS endüstrisinde yeni gTLD olarak kaydedilen (.ist) ve (.istanbul) ile faaliyet gösteriyor. Ülke kodu üst düzey alanı (.tr), İran'ın (.ir) ardından bölgedeki en büyük ikinci ccTLD. Altyapı ve internet tarafından yaratılan iş fırsatlarının verimli kullanımı açısından nispeten gelişmiş bir ülke, ancak hala gerçeğe dönüştürülebilecek büyük bir potansiyel var. Türk nüfusunun yaklaşık üçte ikisi çevrimiçi ve bu küresel ortalamanın üzerinde. Ancak, kalanların da çevrimiçi olmasına yardımcı olmak için sonraki adımlarımızı düşünmeliyiz. Bu da bu ülkedeki insanların üçte biri ediyor.



Küresel ölçekte gündemde olan konulardan biri de siber güvenlik. Orta Doğu DNS Forumu bu konuda neler içeriyor?

İnternet penetrasyonu büyüdükçe, hayatlarımızı ve ekonomilerimizi geliştirdikçe siber güvenlik küresel bir sorun haline geldi. Bununla birlikte, kötü niyetli siber saldırılara maruz kalma riski de artıyor. Orta Doğu DNS Forumu, güvenli ve esnek tanımlama sistemlerinin oluşturulmasına nasıl yardımcı olunabileceği konusunda fikir alışverişine yardımcı olacak.

Programın detayları henüz kesinleşmemiş olsa da, DNS tehditleri, kötüye kullanım ve güvenlikle ilgili oturumlarımız olacak. Bu oturumlar sırasında, internetin güvenliği ve istikrarıyla ilgili ana girişimlerimizden birini ele alacağız: Etki Alanı Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları (DNSSEC). Temel olarak, bu, internet kullanıcılarını korumak ve doğru web sitelerine ulaştıklarından emin olmak için tasarlanmış bir teknolojidir. DNSSEC ile son kullanıcılar, bir web sitesine erişirken, özgün ve güvenli olduğunu ve 'sahte' olmadığını anlayabilirler.

Şu anda bu sistemin şifrelemesini güçlendirme ve dolayısıyla daha yüksek bir güvenlik standardı sunma sürecindeyiz. Bu, sistemi güncelleyecek olan ağ operatörleri ve internet erişim sağlayıcılarını ilgilendiren bir konu. 11 Ekim 2018'de gerçekleştirilmesi planlanan bu işlem, DNSSEC'in 2010 yılında yürürlüğe konmasından bu yana ilk kez gerçekleştirilen kriptografik anahtar değişimi olacak



ICANN bölgedeki çabalarını hangi alanlarda devam ettiriyor? Gelecekte ne tür etkinlikler bekleyebiliriz?

Orta Doğu'daki DNS endüstrisini desteklemeye kararlıyız. Bu kararlılık, toplulukla birlikte geliştirilen bölgesel katılım stratejimizin bir parçası. Kapasite geliştirme, çabalarımız için büyük önem taşıyor. Küresel DNS endüstrisi ve ICANN'in misyonuna ilişkin diğer konular hakkında farkındalık yaratmak için bölgesel etkinlikler organize etmeye, desteklemeye ve katılmaya devam edeceğiz.

Orta Doğu DNS Forumu, bölgede düzenlediğimiz önemli etkinliklerden biri. Ancak, ICANN'e daha fazla bölgesel katılımı desteklemek ve teşvik etmek amacıyla diğer birçok etkinliğe de katılıyoruz. Ayrıca, ICANN sahadaki paydaşların ve yetkililerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olan DNS ile ilgili çeşitli küresel ve bölgesel raporlar ve çalışmalar da hazırlamaktadır.

Gençlerle bağlantı kurmak gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Gençler, internetin sunduğu iş fırsatlarından faydalanacak olan fakat aynı zamanda internetin yarattığı siber tehditlerden de etkilenen yeni nesil internet kullanıcıları olacaklar.

Bu bölgeden gelen insanların hem ICANN hem de diğer küresel internet forumlarında seslerini duyurmalarını istiyoruz. Bunu ancak birlikte çalışarak başarabiliriz ve birlikte çalışmak bilinçli ve aktif bir toplulukla başlar. Herkesi ICANN'e katılmaya davet ediyoruz. Bu ilk adımı atarken ve sonrasında yola devam ederken size yardımcı olmak için yanınızdayız.