5 kameralı Nokia 9 PureView ne kadar dayanıklı?
Nokia'nın geçtiğimiz aylarda Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya duyurduğu beş kameralı Nokia 9 PureView henüz Türkiye'de satışa sunulmuş değil ve kullanıcılar cihazı merakla bekliyor. Peki yeni Nokia ne kadar dayanıklı dersiniz?
HMD Global altında varlığını sürdüren ve yeni telefonlarını birbiri ardına piyasaya süren Nokia'nın şüphesiz en merak edilen telefonlarının başında 5 kamerasıyla dikkat çeken Nokia 9 PureView geliyor. Henüz Türkiye'ye gelmemesinden dolayı kafaları karıştıran cihaz, bu kez dayanıklılık testiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Eski Nokia telefonlar hayli sağlam bir yapıya sahipti; ancak akıllı telefona dönüştüklerinde yeni telefonların daha hassas bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün.
5.99 inç'lik OLED ekranı olan Nokia 9 PureView'un ekranı Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle korunuyor. Cihazın ekranı ekranı beşinci seviyeye kadar tornavidaya dayanıklılık gösterirken, altıncı seviyeden itibaren ekranda ciddi çizikler oluşuyor.
Cihazın her iki yüzünde yer alan kameraları ise bıçak darbelerine karşı oldukça dayanıklı duruyor. Ancak ekrana ateş temas ettiğinde kalıcı bir hasar meydana geliyor.
Şimdi isterseniz sözü fazla uzatmayalım; Nokia 9 PureView işkence testiyle sizi baş başa bırakalım.
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