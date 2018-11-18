5 kameralı Nokia 9 modelinin yeni görüntüleri yayınlandı
Nokia'nın 5 kameralı olması beklenen yeni telefonu Nokia 9'a ait yeni sızıntılar var. Nokia 9 PureView adını taşıması beklenen yeni telefonun kamera kurulumu gözler önüne serildi.
Leica lensleri ile Huawei akıllı telefonlardaki kameralarda yüksek başarı elde ederken Nokia ise PureView kameralarıyla ve Zeiss ortaklığıyla ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor. Modelin 5.9 inç boyutlarında çentiksiz ekranda QHD çözünürlük sunacağını belirten sızıntı, aynı zamanda Snapdragon 845 işlemciden gücünü alacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine ev sahipliği yapacak olan Nokia 9, 4150 mAh bataryadan gücünü alacak.
Suya ve toza karşı dayanıklı olacak olan akıllı telefon Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak. 5 kameralı kurulum net bir şekilde görülürken çift tonlu LED flaş ve yakınlık sensörünün onlara eşlik etmesi bekleniyor. Kameraların görevleri hakkında ise net bir bilgi şu aşamada bulunmuyor. Son olarak ise önümüzdeki 2-3 ay sonra piyasaya sunulacak modelin, şimdiye kadarki en pahalı Nokia modeli olacağını da söyleyelim.
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