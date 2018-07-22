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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
22.07.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

5 kameralı LG V40 fena geliyor!

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5 kameralı LG V40 fena geliyor!

LG V40 ThinQ için 5 kamera iddiası güçleniyor. 5 Ekim'de tanıtılması planlanan telefonda kameralar çok güçlü olacak gibi.

LG henüz yeni amirali G7 ThinQ'yu ülkemizde satışa sundu. Biz de tanıtım günü LG G7 ThinQ'nun ön incelemesini yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi ise telefon elimize ulaştı ve yakın bir süre içinde detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Ancak LG durmuyor ve şimdi de V serisi ailesinin halefi V40 ThinQ üzerinde çalışıyor. LG V40 ThinQ'nun kamera konusunda iddialı bir model olacağı aşikar. Zira gelen haberler, telefonda 5 güçlü kameranın olacağı yönünde.

Güney Kore kaynaklı ETNews, LG V40 ThinQ'da arka yüzde 3'lü kamera diziliminin yer alacağını iddia ediyor. 20 MP ana kamera yanında 16 MP geniş açılı ve 13 MP telefoto kameraların da yer alacağını belirten ETNews, ön tarafta da çift kamera bulunacağının altını çiziyor. Ön taraftaki kamera kurulumu 3D yüz tanıma özelliğini destekleyeceği haberi ise oldukça heyecanlandırıcı.

Raporda, LG V40 ThinQ'nun ekranına yönelik bilgiler de sunuluyor. Buna göre ekran – gövde oranıyla üst seviye bir model olacak olan LG V40 ThinQ, bu anlamda yüzde 90'lık bir oran sunacak. Bu oran LG G7 ThinQ'da yüzde 83 civarındaydı. Buna karşılık iPhone X yüzde 82, Galaxy S9 ise yüzde 84 civarında bir ekran – gövde oranının sahibi.

LG, selef V serisi modeli V30'a OLED ekran yerleştirmiş G7 ThinQ'da ise IPS LCD ekrana yer vermişti. Ancak V40 modelinde yeniden OLED'e dönüş yapabilir. Böylece Güney Koreli şirket V40 ThinQ modelin, üst seviye akıllı telefonlar arasına yerleştirmek istiyor gibi görünüyor.

Elbette tüm bunlar henüz onaylanmış bilgiler değil. Bunun için bir süre daha beklemek durumundayız. LG V40 ThinQ'nun 5 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Fakat yine de bu süre içinde yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.

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