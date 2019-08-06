4K Mini LED teknolojisine sahip monitör

Dolby Vision destekli bu ilk bilgisayar ekranları Dolby iş birliğiyle geliştirildi. İçerik üreticiler için üretilen bu ürün, iş akışlarında olağanüstü ekran performansına ve renk doğruluğuna ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap ediyor.

ProArt PA32UCX; gerçek 10-bit renk ve DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB ve Adobe RGB geniş renk alanlarını destekleyen quantum-dot teknolojisi ile daha gerçekçi görüntüler oluşturuyor. Ürün ayrıca çift Thunderbolt 3, DisplayPort ve üç adet HDMI 2.0 girişleriyle de zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.

ProArt PA32UCX gelişmiş kalibrasyon teknolojisinden yararlanıyor. Windows ve macOS ile uyumlu olan PA32UCX monitörlerin her biri delta-E (∆E) <1 seviyesinde renk doğruluğu elde etmek için önceden kalibre ediliyor. Böylece ürün film yapımcıları, video prodüksiyon alanında çalışan profesyoneller veya olağanüstü gerçekçi renkler arayanlara çözüm sunuyor.

Dünyanın Mini LED Arka Aydınlatmalı İlk 4K Ekranı

Mini LED arka aydınlatma sistemi, daha küçük boyutlu LED’ler sayesinde çok hassas parlaklık kontrolü sağlıyor. 1152 bölgede dinamik olarak ayarlanan yerel ışık kısma özelliği sayesinde ProArt PA32UC daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlar oluşturarak daha iyi kontrast sunuyor ve HDR içerikleri en doğru şekliyle yansıtıyor. Yaklaşık 1200 cd/m2’ye ulaşan parlaklık seviyesiyle ProArt PA32UCX, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasının yanı sıra Dolby Vision gibi ek HDR standartlarına da destek veriyor.

ProArt PA32UCX monitörler ASUS Smart HDR Teknolojisinden yararlanıyor. Bu teknoloji birden fazla HDR biçimine ve PQ eğrisine destek vererek içerik üreticilerin özel ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Dolby Vision HDR; olağanüstü parlak, yüksek kontrastlı ve gerçekçi renklere ve ayrıntılara sahip görüntülerle hikayeleri bire bir yaşamanızı sağlıyor. Standart görüntülere kıyasla 40 kat daha parlak ayrıntılar ve 10 kat daha koyu siyahlar sunan Dolby Vision, renk derinliği sunuyor.

PQ Hard Clip eğrisi, PQ Optimized ve PQ Temel gibi eğriler içeren HDR-10 desteği ile mevcut video yayın servisleri ve sayısı giderek artan HDR özellikli oyunlara uyum sağlanıyor. Böylece içerik üreticilerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. HLG (Hybrid Log Gamma) desteği de BBC iPlayer ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV servislerine uyum sağlıyor.

Gerçek 10-bit renk derinliği ve 1200 nite varan parlaklık düzeyi, video düzenleme ve post prodüksiyon işlerinde kullanmak için tüm renk yelpazesini sunuyor. Sinema standardı olan DCI-P3 renk gamına destek veren quantum-dot teknolojisi ise çok daha gerçekçi renkler elde edilmesini sağlıyor. Quantum-dot teknolojisi ayrıca %99 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %89 Rec. 2020, %100 sRGB ve Rec. 709 renk gamı desteğiyle üst düzey video düzenleme ve post prodüksiyona uygun performans sunuyor.

ProArt PA32UCX monitörler sektör lideri delta-E (∆E) <1 seviyesine ulaşmak için önceden kalibre ediliyor. Her monitörde görüntülerin ekrana doğru yansıtıldığından emin olmak için gelişmiş gri ölçek teknolojisine yer veriliyor. Monitörde ayrıca, ekranın farklı bölümlerindeki parlaklık ve renk değişimlerini önleyen %95 homojenlik telafisi teknolojisi bulunuyor.

İster bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar ister Mac kullanın, ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi, ekranınızın parlaklığını ve renk tutarlılığını yeniden ayarlamanız gerektiğinde işinizi kolaylaştırmak için renk doğruluğu ayarı ve homojenlik telafisi özelliğini sunuyor. Kullanıcılar kendilerine uygun renk doğruluğunu elde etmek için çeşitli gelişmiş kurulumlardan birini seçebiliyor ve tüm renk parametresi profillerini monitörün entegre ölçekleyicili dahili yongasına kaydedebiliyorlar.