4K Mini LED teknolojisine sahip monitör

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri4K Mini LED teknolojisine sahip monitör
GeriTeknoloji 4K Mini LED teknolojisine sahip monitör
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
06.08.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

4K Mini LED teknolojisine sahip monitör

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4K Mini LED teknolojisine sahip monitör

ASUS, dünyanın 1200 nit maksimum parlaklık ve mini LED arka aydınlatmaya sahip ilk 32 inç 4K HDR ekranı olan ProArt PA32UCX’i duyurdu. Bu teknoloji, en parlak beyazlar ve en derin siyahlarla birlikte daha net ve ayrıntılı görüntüler sunmak için 1152 bölgeli yerel ışık kısma kontrolü ve Dolby Vision, HLG ve HDR-10 gibi birden fazla HDR biçimine desteği sağlıyor.

Dolby Vision destekli bu ilk bilgisayar ekranları Dolby iş birliğiyle geliştirildi. İçerik üreticiler için üretilen bu ürün, iş akışlarında olağanüstü ekran performansına ve renk doğruluğuna ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap ediyor.

ProArt PA32UCX; gerçek 10-bit renk ve DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB ve Adobe RGB geniş renk alanlarını destekleyen quantum-dot teknolojisi ile daha gerçekçi görüntüler oluşturuyor. Ürün ayrıca çift Thunderbolt 3, DisplayPort ve üç adet HDMI 2.0 girişleriyle de zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.

ProArt PA32UCX gelişmiş kalibrasyon teknolojisinden yararlanıyor. Windows ve macOS ile uyumlu olan PA32UCX monitörlerin her biri delta-E (∆E) <1 seviyesinde renk doğruluğu elde etmek için önceden kalibre ediliyor. Böylece ürün film yapımcıları, video prodüksiyon alanında çalışan profesyoneller veya olağanüstü gerçekçi renkler arayanlara çözüm sunuyor. 

Dünyanın Mini LED Arka Aydınlatmalı İlk 4K Ekranı

Mini LED arka aydınlatma sistemi, daha küçük boyutlu LED’ler sayesinde çok hassas parlaklık kontrolü sağlıyor. 1152 bölgede dinamik olarak ayarlanan yerel ışık kısma özelliği sayesinde ProArt PA32UC daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlar oluşturarak daha iyi kontrast sunuyor ve HDR içerikleri en doğru şekliyle yansıtıyor. Yaklaşık 1200 cd/m2’ye ulaşan parlaklık seviyesiyle ProArt PA32UCX, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasının yanı sıra Dolby Vision gibi ek HDR standartlarına da destek veriyor. 

ProArt PA32UCX monitörler ASUS Smart HDR Teknolojisinden yararlanıyor. Bu teknoloji birden fazla HDR biçimine ve PQ eğrisine destek vererek içerik üreticilerin özel ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Dolby Vision HDR; olağanüstü parlak, yüksek kontrastlı ve gerçekçi renklere ve ayrıntılara sahip görüntülerle hikayeleri bire bir yaşamanızı sağlıyor. Standart görüntülere kıyasla 40 kat daha parlak ayrıntılar ve 10 kat daha koyu siyahlar sunan Dolby Vision, renk derinliği sunuyor.

PQ Hard Clip eğrisi, PQ Optimized ve PQ Temel gibi eğriler içeren HDR-10 desteği ile mevcut video yayın servisleri ve sayısı giderek artan HDR özellikli oyunlara uyum sağlanıyor. Böylece içerik üreticilerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. HLG (Hybrid Log Gamma) desteği de BBC iPlayer ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV servislerine uyum sağlıyor. 

 

Gerçek 10-bit renk derinliği ve 1200 nite varan parlaklık düzeyi, video düzenleme ve post prodüksiyon işlerinde kullanmak için tüm renk yelpazesini sunuyor. Sinema standardı olan DCI-P3 renk gamına destek veren quantum-dot teknolojisi ise çok daha gerçekçi renkler elde edilmesini sağlıyor. Quantum-dot teknolojisi ayrıca %99 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %89 Rec. 2020, %100 sRGB ve Rec. 709 renk gamı desteğiyle üst düzey video düzenleme ve post prodüksiyona uygun performans sunuyor.

ProArt PA32UCX monitörler sektör lideri delta-E (∆E) <1 seviyesine ulaşmak için önceden kalibre ediliyor. Her monitörde görüntülerin ekrana doğru yansıtıldığından emin olmak için gelişmiş gri ölçek teknolojisine yer veriliyor. Monitörde ayrıca, ekranın farklı bölümlerindeki parlaklık ve renk değişimlerini önleyen %95 homojenlik telafisi teknolojisi bulunuyor. 

İster bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar ister Mac kullanın, ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi, ekranınızın parlaklığını ve renk tutarlılığını yeniden ayarlamanız gerektiğinde işinizi kolaylaştırmak için renk doğruluğu ayarı ve homojenlik telafisi özelliğini sunuyor. Kullanıcılar kendilerine uygun renk doğruluğunu elde etmek için çeşitli gelişmiş kurulumlardan birini seçebiliyor ve tüm renk parametresi profillerini monitörün entegre ölçekleyicili dahili yongasına kaydedebiliyorlar. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?