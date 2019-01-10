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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

48 MP kameralı Redmi Note 7 resmen tanıtıldı

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48 MP kameralı Redmi Note 7 resmen tanıtıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi serisine yeni bir telefon modeli daha eklendi Redmi Note 7, 48 megapiksel arka kamerasıyla telefon pazarını oldukça hareketlendireceğe benziyor.

Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin markası olan Redmi, uzun zamandır konuşulan telefonu Redmi Note 7'yi bugün dünyaya duyurdu. 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip olan Redmi Note 7, 0.8 mm kalınlığa sahip. Ekran camında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılırken, düşmelere ve diğer sert darbelere karşı da 4 kat daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor. 

Suya ve toza karşı koruma sağlayan cihaz, 6.3 inç'lik ekranla geliyor ve kullanıcısına 230x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentik sorununa da su damlası çentik yöntemiyle çözüm bulan Redmi, kameranın olduğu bölge haricinde tam ekran deneyimi vadediyor. Redmi Note 7'nin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de Snapdragon 660 işlemciden güç alması. 6 GB'a kadar RAM desteği veren ve 32 ila 64 GB depolama hafıza seçenekleri sunan Redmi Note 7'de toplam hafıza yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile hafıza yükseltilebiliyor. 

48 MP kameralı Redmi Note 7 resmen tanıtıldı


4000 mAh batarya kullanan cihaz, MIUI 10 arayüzündeki Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak geliyor. Quick Charge 4.0 şarj teknolojisini destekleyen telefonu 10W şarj cihazı ile 2 saat 5 dakikalık sürede tam şarj edebiliyorsunuz. 

Cihazla ilgili en çok konuşulan konu ise 48 MP kamerasıydı. Bu iddialar bugün duyurunun ardından doğru çıktı. Arka yüzünde yer alan 48 MP kamera ve yardımcı 5 MP kamera ile Redmi Note 7, rakiplerine meydan okuyacak. Ön yüzde ise 13 MP kamera bulunuyor. 

Gelelim cihazın fiyatına... 32 GB hafıza + 3 GB RAM'li modeli almak isteyenler 177 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama hafızası sunan modeli almak isteyenler ise 177 dolar ödeyecek. 6 GB RAM + 64 GB hafıza istiyorsanız da 206 dolar ödemek durumundasınız. 

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