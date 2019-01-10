48 MP kameralı Redmi Note 7 resmen tanıtıldı
Xiaomi'nin alt markası Redmi serisine yeni bir telefon modeli daha eklendi Redmi Note 7, 48 megapiksel arka kamerasıyla telefon pazarını oldukça hareketlendireceğe benziyor.
Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin markası olan Redmi, uzun zamandır konuşulan telefonu Redmi Note 7'yi bugün dünyaya duyurdu. 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip olan Redmi Note 7, 0.8 mm kalınlığa sahip. Ekran camında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılırken, düşmelere ve diğer sert darbelere karşı da 4 kat daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
Suya ve toza karşı koruma sağlayan cihaz, 6.3 inç'lik ekranla geliyor ve kullanıcısına 230x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentik sorununa da su damlası çentik yöntemiyle çözüm bulan Redmi, kameranın olduğu bölge haricinde tam ekran deneyimi vadediyor. Redmi Note 7'nin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de Snapdragon 660 işlemciden güç alması. 6 GB'a kadar RAM desteği veren ve 32 ila 64 GB depolama hafıza seçenekleri sunan Redmi Note 7'de toplam hafıza yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile hafıza yükseltilebiliyor.
4000 mAh batarya kullanan cihaz, MIUI 10 arayüzündeki Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak geliyor. Quick Charge 4.0 şarj teknolojisini destekleyen telefonu 10W şarj cihazı ile 2 saat 5 dakikalık sürede tam şarj edebiliyorsunuz.
Cihazla ilgili en çok konuşulan konu ise 48 MP kamerasıydı. Bu iddialar bugün duyurunun ardından doğru çıktı. Arka yüzünde yer alan 48 MP kamera ve yardımcı 5 MP kamera ile Redmi Note 7, rakiplerine meydan okuyacak. Ön yüzde ise 13 MP kamera bulunuyor.
Gelelim cihazın fiyatına... 32 GB hafıza + 3 GB RAM'li modeli almak isteyenler 177 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama hafızası sunan modeli almak isteyenler ise 177 dolar ödeyecek. 6 GB RAM + 64 GB hafıza istiyorsanız da 206 dolar ödemek durumundasınız.
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